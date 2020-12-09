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Украина

Зеленский отказался вводить санкции против Лукашенко

11:37 9 декабря 2020
Зеленский

В Украине не принималось решение о введении санкций в отношении Беларуси в связи с фальсификацией результатов президентских выборов, состоявшихся в соседнем государстве летом этого года.

Об этом сообщает секретарь Национального союза журналистов Украины Денис Иванеско, получивший ответ на запрос из Офиса президента.

«Украина присоединялась к санкциям против Беларуси, да не присоединилась. Отношения с Лукашенко испорчены из-за публичной критики и обещания санкций. И перед ЕС неудобно — мы ж им обещали присоединиться. Боррель (глава европейской дипломатии Джозеф Боррель, — Авт.) даже публично сказал, что Украина присоединилась. А выходит, что нет. Все-таки компетенция в госуправлении имеет решающее значение, а не запрос на новые лица, внесистемных политиков и „правдоруба“ Голобородько», — пишет Иванеско на своей страничке в соцсетях, где и публикует документ, полученный из Офиса президента.

В ответе на запрос, в частности, подчеркивается, что решение о санкциях не принималось. Уточняется, что такое решение принимает СНБО, а в действие его вводит соответствующий указ президента.

Напомним, что в начале ноября ЕС ввел санкции в отношении ближайшего окружения Александра Лукашенко. А в МОК решили запретить Лукашенко участвовать в мероприятиях Международного олимпийского комитета, включая Олимпийские игры.

Фото с сайта Офиса президента.

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