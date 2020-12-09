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Украина

На юге — до +12: синоптик рассказала о погоде 10 декабря

12:43 9 декабря 2020
Мокрый снег

Антициклон, который принес в Украину морозную и ветреную погоду, несколько «подвинется» — 10 декабря ожидается потепление.

«В четверг температура воздуха в течение дня будет колебаться около нуля, на западе ожидается + 2 + 6 градусов, на юге — до + 4 + 8 градусов, в Крыму — до +12 градусов», — прогнозирует синоптик Наталья Диденко, однако предупреждает, что ближайшей ночью морозная погода все еще удержится в ряде регионов: в восточных областях, а также на Днепропетровщине, Полтавщине и Сумщине. На остальной территории страны — около нуля или небольшие «минусы».

Ветреная погода удержится — ожидается сильный, с штормовыми порывами, ветер юго-восточного направления.

«Мокрый снег и дождь наиболее вероятные в западных областях, на севере Украины (кроме Сумской), в Одесской, Николаевской, Винницкой областях, части Черкасской области, в Кропивницком и районах», — сообщает синоптик и добавляет, что в остальных регионах существенные осадки не ожидаются.

В Киеве 10 декабря тоже будет ветрено, а мокрый снег и дождь более вероятны во второй половине дня или вечером. Ближайшей ночью в столице ожидается -3−5 градусов, а днем температура будет удерживаться около нуля.

Ранее синоптик Украинского гидрометцентра Владислав Билык не исключил, что нынешняя зима будет теплее обычного, но не такой же аномально теплой, как годом ранее.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».

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