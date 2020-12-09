Локдауна до конца года не будет: Кабмин окончательно определился со сроками

Кабмин определился со сроками введения локдауна в Украине — с 8 по 25 января. По словам премьера Дениса Шмыгаля, решение будет принято на внеочередном заседании правительства, которое состоится сразу после очередного.

Работу транспорта решено не останавливать — там будут действовать обычные ограничения, действующие в «оранжевой» зоне. В то же время решено закрыть школы, университеты, спортзалы, фитнес-клубы, бассейны, салоны красоты, ТРЦ (кроме магазинов с товарами первой необходимости) и рынки.

Напомним, ранее КМ решил выделить Министерству социальной политики 9 741 336 тысяч гривен из фонда борьбы с коронавирусом для поддержки предпринимателям, которые из-за пандемии вынуждены ограничить свою деятельность или закрыть бизнес совсем. Проект соответствующего постановления также проголосуют 9 декабря. В соответствие с проектом, перечисление бюджетных средств будет проводить Минсоцполитики на отдельный счет Пенсионного фонда, открытый в «Ощадбанке».

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