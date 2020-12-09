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Украина

До возвращения Кернеса в Харьков руководить городом будет его правая рука

15:53 9 декабря 2020
Игорь Терехов

Секретарем Харьковского горсовета VIII созыва избран депутат от «Блока Кернеса — Успешный Харьков» Игорь Терехов. Решение было принято на первой сессии новоизбранного городского совета. Таким образом, он будет осуществлять полномочия городского головы на период невозможности выполнения городским головой своих полномочий.

Терехова избрали путем тайного голосования, сообщает Интерфакс-Украина.

Кроме того, были утверждены кандидатуры заместителей городского головы. Так, первым заместителем городского головы стал Александр Новак, который ранее занимал должность секретаря Харьковского горсовета, а среди заместителей оказался Семен Сирота (будет отвечать за сферу ЖКХ), который проходит обвиняемым по делу о хищении бюджетных средств.

Напомним, Геннадий Кернес, так и не приехавший на первую после местных выборов сессию городского совета 9 декабря, где, по регламенту, он должен был принести присягу, и без этого стал городским головой Харькова. Такое решение было мотивировано тем, что Кернес уже неоднократно приносил соответствующую присягу, поэтому необходимости в ней теперь нет.

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