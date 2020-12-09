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Украина

Всеукраинскую перепись населения проведут в 2023 году, — решение Кабмина

16:14 9 декабря 2020
Блокнот и ручка

Кабинет министров Украины на своем заседании в среду, 9 декабря, согласовал время проведения Всеукраинской переписи населения.

Соответствующий документ в соцсетях опубликовал народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

Согласно документу, перепись населения собираются провести в 2023 году.

Напомним, что в 2019 году была проведена упрощенная перепись населения Украины. По данным, рассчитанным на 1 декабря прошлого года, численность постоянного населения составила 37 млн 289 тысяч человек.

Власти планировали провести перепись населения в 2021 году, однако весной этого года министр Кабинета министров Олег Немчинов заявлял, что ее проводить не будут из-за дороговизны — на это потребовалось бы около 6 миллиардов гривен.

Фото с Pixabay.

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