28.04 / 28.26 33.82 / 34.25
Киев: -4
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Локдаун в Украине вводят с 8 января: что будет запрещено

16:28 9 декабря 2020
Локдаун в Украине вводят с 8 января: что будет запрещено

Кабинет Министров на внеочередном заседании поддержал предложения Министерства здравоохранения о жестком локдауне с 0:00 8 января до 0:00 25 января. В этот период не будут работать фитнес-клубы, развлекательные учреждения и заведения временного размещения (кроме гостиниц).

Запрещается торговля непродовольственными товарами (кроме доставки).

Елки на площадях пройдут без развлекательных мероприятий и рождественских ярмарок.

А вот работу общественного транспорта, авиа- и железнодорожное сообщение решено не останавливать.

«Мы не предлагаем закрывать любой транспорт, надеясь, что граждане будут соблюдать все карантинные ограничения», — сказал министр Максим Степанов.

Проект постановления был поддержан с условием его однодневной доработки. Обнародование подписанного документа ожидается 10 декабря. В то же время премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркнул, что в случае ухудшения пандемической ситуации ограничения могут усилить в экстренном режиме.

Этим же постановлением карантинные ограничения в Украине после 25 января продлеваются вплоть до 28 февраля 2021 года с аналогичным продлением режима ЧС.

Также важно, что на период праздников (до 8 января) работу заведений ресторанного хозяйства продлевают до 23:00 (в настоящее время — 22:00), а во время локдауна детские садики продолжат работать, тогда как школы и госучреждения перейдут на работу в дистанционном режиме. В новогоднюю ночь заведения общепита смогут работать до 1:00.

Профессиональные спортивные команды смогут тренироваться даже при локдауне, а вот салонам красоты придется ограничиться обслуживанием клиентов только по предварительной записи.

819

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
панин

Поток ругани: Алексея Панина сильно разозлило шоу «ЧБД»

Локдаун в Украине вводят с 8 января: что будет запрещено

Локдаун в Украине вводят с 8 января: что будет запрещено

стюардессы

Стюардессы British Airways, Ryanair и EasyJet попались на торговле откровенными фото

Максим Микитась

Микитась заказал похищение своего юриста из-за долга в 800 тысяч долларов, — СМИ

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер