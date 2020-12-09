Локдаун в Украине вводят с 8 января: что будет запрещено

Кабинет Министров на внеочередном заседании поддержал предложения Министерства здравоохранения о жестком локдауне с 0:00 8 января до 0:00 25 января. В этот период не будут работать фитнес-клубы, развлекательные учреждения и заведения временного размещения (кроме гостиниц).

Запрещается торговля непродовольственными товарами (кроме доставки).

Елки на площадях пройдут без развлекательных мероприятий и рождественских ярмарок.

А вот работу общественного транспорта, авиа- и железнодорожное сообщение решено не останавливать.

«Мы не предлагаем закрывать любой транспорт, надеясь, что граждане будут соблюдать все карантинные ограничения», — сказал министр Максим Степанов.

Проект постановления был поддержан с условием его однодневной доработки. Обнародование подписанного документа ожидается 10 декабря. В то же время премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркнул, что в случае ухудшения пандемической ситуации ограничения могут усилить в экстренном режиме.

Этим же постановлением карантинные ограничения в Украине после 25 января продлеваются вплоть до 28 февраля 2021 года с аналогичным продлением режима ЧС.

Также важно, что на период праздников (до 8 января) работу заведений ресторанного хозяйства продлевают до 23:00 (в настоящее время — 22:00), а во время локдауна детские садики продолжат работать, тогда как школы и госучреждения перейдут на работу в дистанционном режиме. В новогоднюю ночь заведения общепита смогут работать до 1:00.

Профессиональные спортивные команды смогут тренироваться даже при локдауне, а вот салонам красоты придется ограничиться обслуживанием клиентов только по предварительной записи.

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