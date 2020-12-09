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Украина

Рассчитывали, что у Бутусова не хватит смелости: СМИ рассказали, что стоит за нашумевшим предложением Минобороны

16:55 9 декабря 2020
Юрий Бутусов

Согласившись на работу в Министерстве обороны, журналист Юрий Бутусов провалил усилия Офиса президента по его дискредитации. По данным Telegram-канала Силовой, сделать Бутусову публичное предложение работы рекомендовал новоиспеченный помощник Ермака Алексей Арестович, решив, что это будет «информационным контрударом» по журналисту.

Якобы этот выпад был утвержден лично Зеленским, который известен своей любовью к подобным «хайповым» решениям, отмечают создатели канала.

«Расчет был на то, что Бутусову не хватит смелости перейти от постов и статей к конкретной работе, и, в будущем, его, при каждом удобном случае, можно будет «тыкать носом» в отказ «перейти от слов к действиям», — объясняют они задумку.

Однако когда Бутусов ответил так же публично, очертив желаемые полномочия, которые, по факту, соответствуют позиции министра (ну, в крайнем случае — заместителя министра), уже министру обороны поручили как можно скорее встретиться с журналистом, чтобы объяснить ему его новые полномочия.

Процесс подготовки этой встречи уже стартовал, отмечают СМИ.

Напомним, ранее Юрий Бутусов заявил, что его информация о сорванной операции по захвату «вагнеровцев» получила подтверждение на заседании парламентского комитета по обороне и безопасности.

Фото скрин видео YouTube

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