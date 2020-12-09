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Украина

Кабмин продлил срок действия электронных водительских удостоверений

17:58 9 декабря 2020
«Дія»

В четверг, 9 декабря, Правительство Украины приняло Постановление об электронных правах, эксперимент продлили до 29 ноября 2021 года. Об этом сообщает РБК-Украина.

Кабмин внес изменения в постановление «О реализации экспериментального проекта по применению электронного удостоверения водителя и электронного свидетельства о регистрации транспортного средства». Эксперимент планировалось завершить в 2020 году, но его продлили до 29 ноября 2021 года.

«Определение точной конечной даты завершения реализации экспериментального проекта на законодательном уровне обеспечит возможность предъявления водителями транспортных средств электронного удостоверения водителя и электронного свидетельства о регистрации транспортного средства в течение 10 месяцев», — сказано в документе.

Проект предусматривает, что водители могут предъявляться полицейским электронные удостоверения.

Напоминаем, в Украине упростили получение водительских прав.

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