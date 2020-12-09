«Позор. Позорище»: Минобороны перестало выходить на связь с Бутусовым

Получивший предложение работы в Министерстве обороны известный украинский журналист Юрий Бутусов заявляет, что после принятия им предложения руководство министерства… перестало выходить на связь. В своем Facebook он назвал такую позицию отсутствием готовности решать озвученные им проблемы министерства и заявил о приближении «катастрофы» в Минобороны, чиновники которого «сами не справляются с проблемами, и боятся принять на работу людей, которых… приглашали на должность».

В сложившейся ситуации депутат апеллирует к президенту, правительству и руководству Верховной Рады. Он просит срочно рассмотреть его программу реформ в Минобороны, заслушать в Раде министра Тарана, чтобы «дать публичную оценку его работе».

«Вчера ситуация был критической, они сами признали свою неспособность без меня навести порядок в управлении министерством. А сегодня эти проблемы Минобороны уже не интересуют. Позор. Позорище. И повод для парламента обратить внимание на провалы в работе Министерства обороны», — резюмирует журналист.

Напомним, по данным Telegram-канала Силовой, сделать Бутусову публичное предложение работы рекомендовал новоиспеченный помощник главы Офиса президента Андрея Ермака Алексей Арестович, решив, что это будет «информационным контрударом» по журналисту.

Фото Радио Свобода

39

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter