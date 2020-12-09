"Позор. Позорище": Минобороны перестало выходить на связь с Бутусовым
Получивший предложение работы в Министерстве обороны известный украинский журналист Юрий Бутусов заявляет, что после принятия им предложения руководство министерства… перестало выходить на связь. В своем Facebook он назвал такую позицию отсутствием готовности решать озвученные им проблемы министерства и заявил о приближении «катастрофы» в Минобороны, чиновники которого «сами не справляются с проблемами, и боятся принять на работу людей, которых… приглашали на должность».
В сложившейся ситуации депутат апеллирует к президенту, правительству и руководству Верховной Рады. Он просит срочно рассмотреть его программу реформ в Минобороны, заслушать в Раде министра Тарана, чтобы «дать публичную оценку его работе».
«Вчера ситуация был критической, они сами признали свою неспособность без меня навести порядок в управлении министерством. А сегодня эти проблемы Минобороны уже не интересуют. Позор. Позорище. И повод для парламента обратить внимание на провалы в работе Министерства обороны», — резюмирует журналист.
Напомним, по данным Telegram-канала Силовой, сделать Бутусову публичное предложение работы рекомендовал новоиспеченный помощник главы Офиса президента Андрея Ермака Алексей Арестович, решив, что это будет «информационным контрударом» по журналисту.
Фото Радио Свобода39
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