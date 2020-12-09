28.04 / 28.27 33.82 / 34.25
Киев: -4
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

"Позор. Позорище": Минобороны перестало выходить на связь с Бутусовым

19:13 9 декабря 2020
«Позор. Позорище»: Минобороны перестало выходить на связь с Бутусовым

Получивший предложение работы в Министерстве обороны известный украинский журналист Юрий Бутусов заявляет, что после принятия им предложения руководство министерства… перестало выходить на связь. В своем Facebook он назвал такую позицию отсутствием готовности решать озвученные им проблемы министерства и заявил о приближении «катастрофы» в Минобороны, чиновники которого «сами не справляются с проблемами, и боятся принять на работу людей, которых… приглашали на должность».

В сложившейся ситуации депутат апеллирует к президенту, правительству и руководству Верховной Рады. Он просит срочно рассмотреть его программу реформ в Минобороны, заслушать в Раде министра Тарана, чтобы «дать публичную оценку его работе».

«Вчера ситуация был критической, они сами признали свою неспособность без меня навести порядок в управлении министерством. А сегодня эти проблемы Минобороны уже не интересуют. Позор. Позорище. И повод для парламента обратить внимание на провалы в работе Министерства обороны», — резюмирует журналист.

Напомним, по данным Telegram-канала Силовой, сделать Бутусову публичное предложение работы рекомендовал новоиспеченный помощник главы Офиса президента Андрея Ермака Алексей Арестович, решив, что это будет «информационным контрударом» по журналисту.

Фото Радио Свобода

39

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
панин

Поток ругани: Алексея Панина сильно разозлило шоу «ЧБД»

Дядя Жора

Пробитое легкое и ранение в сердце: Дядя Жора пережил клиническую смерть

На Тернопольщине рухнул самолет: есть жертвы

На Тернопольщине рухнул самолет: есть жертвы

Зеленский и родители

Наклейка на духовке у родителей Зеленского взбесила журналиста

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер