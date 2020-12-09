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Украина

Минобороны обвинило Бутусова в обмане и пригласило на собеседование

20:39 9 декабря 2020
Минобороны обвинило Бутусова в обмане и пригласило на собеседование

Кадровые службы Министерства обороны Украины отреагировали на критические заявления журналиста Юрия Бутусова в адрес руководства министерства и пригласили его 10 декабря пройти собеседование «на предмет соответствия его профессиональных компетенций требованиям должностей, которые могут быть предложены ему для трудоустройства».

Отмечается, что в Минобороны «с интересом ознакомились с программным постом соискателя, в которой он демонстрирует непонимание границ и содержания функциональных обязанностей должностей, на которые претендует».

«В порядке общего информирования о потенциальный круг должностных обязанностей сотрудника Министерства обороны ему будет проведен краткий ликбез и подробное ознакомление с разграничением обязанностей между Министерством обороны и Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины», — заявили в оборонном ведомстве.

Что же касается заявлений Бутусова о том, что министерство перестало выходить с ним на связь, их у министра Андрея Тарана называют не иначе как «сознательным обманом общественности».

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