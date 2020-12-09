Замсекретаря СНБО выступил за создание в Украине частных военных компаний

Генерал ВСУ, заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Сергей Кривонос считает, что Украине нужен закон о частных военных компаниях (ЧВК).

«Моя позиция — нужен закон о частных военных компаниях», — заявил он.

Они смогли бы сотрудничать с подобными структурами за рубежом и предоставлять свои услуги, заявил Кривонос в программе «Христя Talk» на канале «Редакция OBOZREVATEL» в YouTube.

В частности, считает генерал, военные компании помогут решить проблему трудоустройства части военных, вернувшихся с войны, которые «хотят дальше быть воинами», не представляя себя в гражданской жизни.

Также создание ЧВК могло бы вывести Украину на мировой рынок военных услуг, однако для этого военным придется повысить свой профессиональный уровень.

Напомним, ранее генерал трезво оценил возможности украинской армии соответствовать стандартам НАТО.

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