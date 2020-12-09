28.04 / 28.27 33.82 / 34.25
Киев: -3
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Заболевший коронавирусом Труханов обратился к одесситам

21:51 9 декабря 2020
Заболевший коронавирусом Труханов обратился к одесситам

Новоизбранный мэр Одессы Геннадий Труханов заразился коронавирусом и уходит на самоизоляцию. Как сообщил городской голова в своем Facebook, до выздоровления и получения отрицательного ПЦР-теста он будет руководить городом дистанционно, регулируя работу городских служб в телефонном режиме.

«Мэрия, в свою очередь, продолжает принимать все необходимые меры по противодействию распространению коронавируса», — заверил мэр, снова призвав одесситов придерживаться правил безопасности: носить маски, максимально ограничить контакты, соблюдать социальную дистанцию.

По словам Труханова, его самочувствие пока «неплохое».

Напомним, ранее от последствий коронавируса умер известный одесский бизнесмен, владелец отелей «Зірка» и «Токио-стар» Вадим Черный.

Фото Facebook Геннадия Труханова

56

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Пора спасать: известный продюсер рассказал об алкоголизме солиста группы «Иванушки International»

Пора спасать: известный продюсер рассказал об алкоголизме солиста группы «Иванушки International»

панин

Поток ругани: Алексея Панина сильно разозлило шоу «ЧБД»

Заболевший коронавирусом Труханов обратился к одесситам

Заболевший коронавирусом Труханов обратился к одесситам

КПП «Паланка»

Молдова отзывает посла в России из-за скандала на украинской границе

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер