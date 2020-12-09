Заболевший коронавирусом Труханов обратился к одесситам

Новоизбранный мэр Одессы Геннадий Труханов заразился коронавирусом и уходит на самоизоляцию. Как сообщил городской голова в своем Facebook, до выздоровления и получения отрицательного ПЦР-теста он будет руководить городом дистанционно, регулируя работу городских служб в телефонном режиме.

«Мэрия, в свою очередь, продолжает принимать все необходимые меры по противодействию распространению коронавируса», — заверил мэр, снова призвав одесситов придерживаться правил безопасности: носить маски, максимально ограничить контакты, соблюдать социальную дистанцию.

По словам Труханова, его самочувствие пока «неплохое».

Напомним, ранее от последствий коронавируса умер известный одесский бизнесмен, владелец отелей «Зірка» и «Токио-стар» Вадим Черный.

Фото Facebook Геннадия Труханова

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