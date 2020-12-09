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Украина

У "министра здравоохранения" "ЛНР" обнаружилась квартира под Киевом

22:20 9 декабря 2020
Наталья Пащенко

Т. н. «министр здравоохранения» самопровозглашенной «ЛНР» Наталья Пащенко приобрела квартиру в одной из новостроек под Киевом — в городе Ирпень, а дочь отправила на учебу за границу.

Член украинской переговорной группы в ТКГ, журналист Денис Казанский рассказал, что «чиновница» явно не захотела, чтобы ее дочь получала образование и оставалась жить в непризнанной «республике», поэтому девушка сначала поступила в столичный вуз — киевский Национальный торгово-экономический университет, затем перевелась в Экономический университет во Вроцлаве (Польша), после чего оказалась уже студенткой Университета Гренобль-Альпы (Франция).

Сама Пащенко до осени 2016 года проживала в подконтрольном Украине Северодонецке, куда сбежала из оккупированного Луганска, после чего снова вернулась в Луганск в качестве руководителя «государственной кардиологической программой» «ЛНР». Министерский пост она занимает с декабря 2018 года.

Напомним, накануне украинский телеканал «НАШ» пригласил в эфир представителя боевиков самопровозглашенной «ЛНР» Родиона Мирошника, который представляет их в Трехсторонней контактной группе.

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