"Дело Януковича": суд отказался слушать Порошенко

Печерский райсуд Киева в ходе рассмотрения ходатайства прокуратуры об избрании меры пресечения приговоренному ранее заочно к 13 годам лишения свободы экс-президенту Виктору Януковичу отказался допрашивать ряд лиц по делу об организации насильственных преступлений 18−20 февраля 2014 года,

Об этом передает Укринформ.

Так, когда адвокату Януковича Виталию Сердюку отказали в отводе двух прокуроров, тот заявил, что у него еще есть 17 заявлений и ходатайств, которые они намерены заявить.

Но суд отказал, в частности, в удовлетворении ходатайства, которое объявил Сердюк, по привлечению к рассмотрению вопроса об избрании меры пресечения Януковичу некоторых, по его словам, «пострадавших».

Также Сердюк объявил ходатайство о том, что, по их мнению, необходимо во время заседания по решению вопроса о мере пресечения Януковичу допросить экс-секретаря СНБО Александра Турчинов, экс-премьер-министра Арсения Яценюка, экс-спикера ВР Андрея Парубия, экс-нардепа Сергея Пашинского, экс-президента Петра Порошенко, главу МВД Арсена Авакова и других лиц в этом заседании.

Также защита ходатайствовала о допросе в этом заседании бывшего премьер-министра Николая Азарова, бывшего главу Админстрации Президента Андрея Клюева, экс-министра обороны Павла Лебедева, бывшего руководителя СБУ Александра Якименко, бывшего командующего внутренними войсками Станислава Шуляка, бывшего заместителя министра внутренних дел Виктора Ратушняка, бывшего руководителя спецподразделения «Беркут» Сергея Кусюка и т. д.

Со своей стороны прокурор Алексей Донский отметил, что, по их мнению, эти ходатайства необоснованные и такие, которые не подлежат удовлетворению, и уточнил, что это заседание не является одним по рассмотрению дела по существу, а является заседанием по рассмотрению ходатайства об избрании меры пресечения Януковичу.

В итоге судья Вячеслав Пидпалый приобщил это ходатайство к материалам дела, и отказал в допросе указанных в нем лиц.

«Отказать в удовлетворении ходатайства», — уточнил Пидпалый.

Напомним, 4 февраля 2015 года Верховная Рада лишила Януковича звания президента из-за того, что он самоустранился от исполнения своих обязанностей и бежал из страны.

24 января 2019 года суд приговорил Януковича к 13 годам тюремного заключения за государственную измену. Янукович назвал приговор незаконным и отрицает свою вину.

Печерский районный суд Киева 12 мая 2020 года избрал бывшему президенту Украины Виктору Януковичу меру пресечения в виде содержания под стражей в уголовном производстве по фактам организации ряда тяжких и особо тяжких насильственных преступлений, в том числе умышленных убийств, совершенных в период с 18 по 20 февраля 2014 года в центральной части города Киева (Майдане Незалежности и прилегающих улицах) в отношении митингующих.

Это решение суда давало право стороне обвинения начать в отношении Януковича процедуру экстрадиции. Также прокуроры намерены обращаться в суд о разрешении на осуществление специального досудебного расследования (in absentia).

16 ноября 2020 года Киевский апелляционный суд частично удовлетворил жалобу защиты экс-президента Виктора Януковича и отменил решение о его заочном аресте.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что летом 2020 года ГБР сообщило о подозрении бывшему президенту Виктору Януковичу и двум бывшим министрам обороны — Дмитрию Саламатину и Павлу Лебедеву — в совершении государственной измены в пользу России. Речь идет об умышленном снижении подозреваемыми обороноспособности Украины с помощью так называемого реформирования Вооруженных сил, которое заключалось в сокращении численности, расформировании отдельных воинских соединений, воинских частей и подразделений, а также изменения их места дислокации.

Фото: Интерфакс-Украина

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