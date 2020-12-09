"Дело Януковича": суд отказался слушать Порошенко
Печерский райсуд Киева в ходе рассмотрения ходатайства прокуратуры об избрании меры пресечения приговоренному ранее заочно к 13 годам лишения свободы экс-президенту Виктору Януковичу отказался допрашивать ряд лиц по делу об организации насильственных преступлений 18−20 февраля 2014 года,
Об этом передает Укринформ.
Так, когда адвокату Януковича Виталию Сердюку отказали в отводе двух прокуроров, тот заявил, что у него еще есть 17 заявлений и ходатайств, которые они намерены заявить.
Но суд отказал, в частности, в удовлетворении ходатайства, которое объявил Сердюк, по привлечению к рассмотрению вопроса об избрании меры пресечения Януковичу некоторых, по его словам, «пострадавших».
Также Сердюк объявил ходатайство о том, что, по их мнению, необходимо во время заседания по решению вопроса о мере пресечения Януковичу допросить экс-секретаря СНБО Александра Турчинов, экс-премьер-министра Арсения Яценюка, экс-спикера ВР Андрея Парубия, экс-нардепа Сергея Пашинского, экс-президента Петра Порошенко, главу МВД Арсена Авакова и других лиц в этом заседании.
Также защита ходатайствовала о допросе в этом заседании бывшего премьер-министра Николая Азарова, бывшего главу Админстрации Президента Андрея Клюева, экс-министра обороны Павла Лебедева, бывшего руководителя СБУ Александра Якименко, бывшего командующего внутренними войсками Станислава Шуляка, бывшего заместителя министра внутренних дел Виктора Ратушняка, бывшего руководителя спецподразделения «Беркут» Сергея Кусюка
Со своей стороны прокурор Алексей Донский отметил, что, по их мнению, эти ходатайства необоснованные и такие, которые не подлежат удовлетворению, и уточнил, что это заседание не является одним по рассмотрению дела по существу, а является заседанием по рассмотрению ходатайства об избрании меры пресечения Януковичу.
В итоге судья Вячеслав Пидпалый приобщил это ходатайство к материалам дела, и отказал в допросе указанных в нем лиц.
«Отказать в удовлетворении ходатайства», — уточнил Пидпалый.
Напомним, 4 февраля 2015 года Верховная Рада лишила Януковича звания президента из-за того, что он самоустранился от исполнения своих обязанностей и бежал из страны.
24 января 2019 года суд приговорил Януковича к 13 годам тюремного заключения за государственную измену. Янукович назвал приговор незаконным и отрицает свою вину.
Печерский районный суд Киева 12 мая 2020 года избрал бывшему президенту Украины Виктору Януковичу меру пресечения в виде содержания под стражей в уголовном производстве по фактам организации ряда тяжких и особо тяжких насильственных преступлений, в том числе умышленных убийств, совершенных в период с 18 по 20 февраля 2014 года в центральной части города Киева (Майдане Незалежности и прилегающих улицах) в отношении митингующих.
Это решение суда давало право стороне обвинения начать в отношении Януковича процедуру экстрадиции. Также прокуроры намерены обращаться в суд о разрешении на осуществление специального досудебного расследования (in absentia).
16 ноября 2020 года Киевский апелляционный суд частично удовлетворил жалобу защиты экс-президента Виктора Януковича и отменил решение о его заочном аресте.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что летом 2020 года ГБР сообщило о подозрении бывшему президенту Виктору Януковичу и двум бывшим министрам обороны — Дмитрию Саламатину и Павлу Лебедеву — в совершении государственной измены в пользу России. Речь идет об умышленном снижении подозреваемыми обороноспособности Украины с помощью так называемого реформирования Вооруженных сил, которое заключалось в сокращении численности, расформировании отдельных воинских соединений, воинских частей и подразделений, а также изменения их места дислокации.
Фото: Интерфакс-Украина41
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