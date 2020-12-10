"Очередная ложь и манипуляция правительства": ресторатор рассказал, чем обернется локдаун для бизнеса

Вводящийся в Украине с 8 января жесткий локдаун добьет «дышащий на ладан» ресторанный бизнес.

Таким мнением с изданием Гордон поделился ресторатор Дмитрий Борисов.

«Жесткий локдаун — очередная ложь и манипуляция правительства. Будет все то же самое, что и последние восемь месяцев. Локдаун — это закрытые церкви, транспорт, магазины и все остальное. А сейчас закрывают рестораны, которые и так всю жизнь работают по санитарно-эпидемиологическим нормам, кинотеатры, салоны красоты, а все остальное продолжит работать. Как стояли люди толпами без масок в магазинах и транспорте, так и будут это делать», — отметил бизнесмен.

По его мнению, усиленные ограничительные меры могут разорить ресторанный бизнес, который уже восемь месяцев «находится в положении выживания».

Со слов Борисова, клиенты, услышав в очередной раз страшилку про рост заболеваемости, не ходят в кафе, рестораны и другие места массового скопления просто потому, что им страшно. Поэтому уже сейчас падение посещаемости кафе, баров, ресторанов без карантина достигло 50−60%.

«Поэтому нам, в принципе, все равно, когда все эти глупости вроде локдауна будут вводить. Индустрия и так находится в состоянии технического банкротства. А очередной локдаун просто добивает дышащий на ладан ресторанный бизнес», — считает ресторатор.

По его словам, украинцы предпочитают проводить новогодние праздники дома и не заказывают доставку еды. Даже в высокоразвитых странах доставка в лучшем случае составляет 25%. Причина — в том, что навынос людям неинтересно брать еду, они идут в ресторан общаться.

«Навынос вообще никто ничего не забирает. Нет у нас такого понятия», — сетует ресторатор.

Он считает, что как минимум половина ресторанов закроется в следующем году.

«Они уже практически закрыты. Просто арендодатели, которым полгода не платят, ждут, когда их недвижимость снимет какой-нибудь магазин или аптека. Тогда табличку „ресторан“ снимут. Уже половина всех ресторанов — банкроты», — резюмировал Борисов.

Напомним, 9 декабря на заседании правительства премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал в стране жесткий карантин с 8-го по 24 января. В этот период запретят работу:

ресторанов, кафе, баров, кроме доставки и заказов навынос;

театров, кинотеатров, спортзалов, магазинов непродовольственных товаров, торгово-развлекательных центров (в ТРЦ будет разрешена торговля продуктами питания, лекарствами, ветеринарными препаратами, товарами личной гигиены и бытовой химией);

всех заведений образования, кроме детсадов.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что глава Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей в Киеве Олег Рубан считает, что решение о введении жесткого локдауна в Украине с 8 января 2020 года является правильным и научно обоснованным.

Фото: detector. media

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