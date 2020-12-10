"Обязаны подавать финансовые декларации": Венецианская комиссия ответила Зеленскому относительно решений КСУ

Венецианская комиссия обнародовала мнение по запросу президента Украины Владимира Зеленского в отношении конституционного кризиса, созданного решением Конституционного суда Украины 27 октября.

Соответствующая информация размещена на сайте ВК, передает Интерфакс-Украина.

Также отмечается, что документ представят на одобрение на пленарном заседании 11 декабря.

В документе Венецианская комиссия подчеркивает, что борьба с коррупцией является важным элементом государства, управляемого верховенством права, но также и уважает Конституцию и конституционное правосудие.

«Парламент и исполнительная власть должны уважать роль Конституционного суда как хранителя Конституции и должны выполнять его решения… Еще более важно то, что Конституционный суд должен решать в рамках параметров его законных полномочий и юрисдикции», — говорится в документе.

Венецианская комиссия признает, что решение Конституционного суда Украины «не имеет четкой аргументации, не имеет твердой основы в международном праве и, возможно, было запятнано серьезной процедурной ошибкой — нерешенным вопросом о конфликте интересов некоторых судей».

«Это достойно сожаления не только из-за немедленных негативных последствий этого решения для борьбы с коррупцией в Украине, но также потому, что такие решения подрывают общественное доверие к конституционному правосудию в целом», — считают в ВК.

Также в ВК отмечают, что «важно сохранить обязанность государственных должностных лиц (включая судей обычных судов и Конституционного суда) подавать финансовые декларации, иметь эффективный механизм проверки таких деклараций, и предусмотреть в законе соответствующие санкции для государственных служащих, включая судей и прокуроров за заведомо ложные декларации или за их неподачу».

На этом фоне Венецианская комиссия предлагает Верховной Раде рассмотреть следующие решения: Что касается статьи 366−1 Уголовного кодекса, признанной Конституционным судом недействительной, восстановить уголовную ответственность за подачу заведомо ложной декларации или за ее непредставление, но закон может более подробно указать санкции, соответствующие степени уголовной ответственности, с сохранением, например, наказания в виде тюремного заключения для случаев выше определенного порога и для преступников, действующих с умыслом.

Что касается полномочий Национального агентства по предупреждению коррупции проверять декларации, то все полномочия в отношении государственных должностных лиц, кроме судей, могут быть восстановлены, поскольку на них не влияют доводы решения Конституционного суда. Что касается полномочий этого агентства по отношению к судьям, то в законе могут быть предусмотрены дополнительные гарантии с целью защиты от возможных злоупотреблений.

Независимость НАПК на практике и общественный контроль за его деятельностью должны быть улучшены в соответствии с рекомендациями GRECO; Некоторые следственные полномочия Агентства могут быть сформулированы более точно и в узком смысле, или могут быть предусмотрены специальные исключения и процессуальные гарантии в отношении судей.

Для того, чтобы оградить судей от возможных злоупотреблений со стороны НАПК, закон может предусматривать для надзора за деятельностью Агентства в отношении судей либо форму механизма рассмотрения жалоб, или форму регулярных отчетов Агентства в соответствующий судебный орган.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и «За майбутнє» и, по формулировке Сергея Лещенко, «отменил антикоррупционную реформу». На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

В понедельник, 2 октября, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировал в парламенте законопроект о восстановлении электронного декларирования.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что 4 декабря Рада вернула уголовную ответственность за ложь в декларациях.

Фото: president.gov.ua

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