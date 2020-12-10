Шмыгаль назвал «карантин выходного дня» успешной украинской разработкой

Премьер-министр Денис Шмыгаль считает карантин выходного дня «украинской разработкой», которой теперь начинают пользоваться европейские страны.

В интервью УП он подчеркнул, что именно благодаря мягким ограничениям страна вышла на «плато в количестве заболеваний».

«Если взглянуть на график, то видно, что мы за последние недели вышли на плато, его визуально даже видно. И это работа карантина выходного дня. Кроме того (сработали. — Авт.) и ужесточение штрафов за отсутствие масок, другие новые факторы», — сказал глава правительства.

Он также выразил мнение, что на негативного влияния на экономику «карантин выходного дня» в целом не осуществил, хотя сфера обслуживания и сфера развлечений, где задействовано большое количество людей и рабочих мест, все же пострадали.

«Т.е. влияние на ВВП страны в целом было незначительным, но влияние на количество рабочих мест — довольно ощутимым», — разъяснил Шмыгаль.

Напомним, на заседании правительства 9 декабря были проголосованы решения об отмене карантина выходного дня и о введении новогоднего локдауна — с 8 по 25 января.

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