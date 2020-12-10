У Шмыгаля объяснили даты локдауна

В Кабинете министров объяснили, почему было принято решение о введении локдауна именно с 8 января 2021 года.

Так министр Кабинета министров Олег Немчинов в эфире «Украина 24» отметил, что карантинные ограничения, связанные с остановкой экономики, являются крайней мерой, на которую идет правительство любой страны.

«Возможность, которую нам дал карантин выходного дня, — подготовить медицинскую систему и увеличить критический порог с 20 тысяч заболевших в день до 32 тысяч, которые сейчас система может выдержать. Это возможность отодвинуть этот период», — сказал Олег Немчинов.

Напомним, что локдаун введут с 0:00 8 января и продлится он до 0:00 25 января. В этот период не будут работать фитнес-клубы, развлекательные учреждения и заведения временного размещения (кроме гостиниц). После 25 января карантинные ограничения продлеваются вплоть до 28 февраля 2021 года с аналогичным продлением режима ЧС.

Фото с Pixabay.

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