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Украина

Окончание локдауна связали с днем рождения Зеленского

13:30 10 декабря 2020
Владимир Зеленский

Дата окончания локдауна в Украине странным образом предваряет день рождения президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает Telegram-канал Klymenko Time.

«24 января, согласно решению Кабмина, — конец локдауна. А 25 января день рождения Владимира Александровича. Совпадение?» — говорится в сообщении.

Сразу после окончания локдауна Зеленскому исполнится 43 года. Снятие наиболее жестких ограничительных мер в Украине, по всей видимости, должно добавить позитива перед личным праздником главы государства.

Напоминаем, что локдаун в стране введут с 0:00 8 января — он продлится до 0:00 25 января. В это время запрещается работа фитнес-клубов, развлекательных учреждений и заведений временного размещения.

При этом студия «Квартал 95» продолжает реализацию билетов на запланированный на 24 января концерт.

Фото: скриншот видео Офиса президента

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