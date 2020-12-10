Синоптик предупредила о ледяном дожде 11 декабря

В ночь на пятницу, 11 декабря, в западных и северных областях, а также в Винницкой области ожидаются осадки — мокрый снег и ледяной дождь.

«Однако уже днем 11 декабря осадки вероятные лишь местами в западной части Украины», — прогнозирует синоптик Наталья Диденко и добавляет, что в большинстве областей страны будет преобладать сухая погода.

По ее словам, температура воздуха ближайшей ночью ожидается в районе 0−3 градусов мороза, в восточных регионах, а также в Полтавской, Сумской и Днепропетровской — до -3−7 градусов, а в Одесской области и в Крыму ожидается до + 2 + 6 градусов.

«В течение дня столбики термометров будут колебаться в пределах нуля градусов, на востоке — до 2 мороза, на западе и юге — до + 3 + 8 градусов», — отмечает Наталка Диденко.

В Киеве в пятницу ожидаются осадки, которые днем прекратятся. Ночью будет небольшой мороз, а в течение дня потеплеет до +1 градуса.

Напомним, что 10 декабря в Киеве не исключены осадки — дождь и мокрый снег, который могут пойти во второй половине дня или ближе к вечеру.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».

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