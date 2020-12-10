Шмыгаля поймали на нестыковке с ноу-хау «карантина выходного дня»

Правительство Украины уличили в манипулировании фактами о происхождении «карантина выходного дня». Так, в одном из Telegram-каналов припомнили Денису Шмыгалю, как меньше месяца назад, 17 ноября, во время Часа правительства в Раде он заявлял, что… этот карантин — вовсе не ноу-хау и не изобретение Украины.

«Мы видели эффективность от карантина выходного дня, когда его ввели Турция и Израиль. Например, в Израиле именно благодаря карантину выходного дня удалось уменьшить заболеваемость COVID, уменьшить, не остановить, а уменьшить на 20 процентов», — сказал тогда глава правительства.

Комментируя прокол, в сети посоветовали спичрайтерам премьера «как-то синхронизироваться».

Напомним, в Кабинете министров объяснили, почему было принято решение о введении локдауна именно с 8 января 2021 года.



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