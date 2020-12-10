"Решение юридически ничтожное": Ислямов отреагировал на приговор суда оккупантов

Генеральный директор украинского телеканала ATR, вице-президент Всемирного конгресса крымских татар Ленур Ислямов, приговоренный «Верховным судом Крыма» к 19 годам колонии строгого режима, заявил изданию «ГОРДОН», что «приговор» оккупантов считает ничтожным и будет его оспаривать.



«Естественно, все эти решения оккупационных марионеточных „судов“ юридически ничтожны, но обжаловать их нам все равно придется. Мы знаем, что правды там не добьемся. Но нужно пройти весь этот путь, чтобы подать иск в ЕСПЧ. Именно в европейский суд, чтобы мой кейс, как многие подобные кейсы накрыл могильной плитой путинско-кремлевскую власть», — сказал Ислямов.



Напомним, бизнесмену Ленуру Ислямову «Верховный суд Крыма» вынес приговор заочно. Ислямова обвинили, в частности, в «обесточивании полуострова» — причастности к подрыву опор ЛЭП в 2015 году. Помимо 19-летнего срока, его также приговорили к двум годам ограничения права заниматься деятельностью, связанной с выступлением в массмедиа, а также одному году ограничения свободы. Ислямов должен отбывать срок, начиная с момента его задержания. Сейчас бизнесмен проживает на свободной территории Украины.

Фото detector. media/



















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