Кабмину понадобятся титанические усилия, чтобы спасти ситуацию с выплатой зарплат и пенсий, — Гройсман

Для преодоления кризиса платежей, возникшего в конце 2020 года, Кабмину следует предпринять «титанические усилия», считает экс-премьер-министр Украины Владимир Гройсман, давший интервью «Гордону».

«Мы видим кризис платежей, государству не хватает денег платить за все. Эта ситуация требует антикризисного управления», — отметил Гройсман, назвав ситуацию «плохой» и пожелав правительству с ней справиться.

«Если они не будут справляться эффективно, в чем уже есть большие сомнения, то люди будут страдать. Зарплаты учителям, врачам и так далее», — отметил он и на уточняющий вопрос главреда интернет-издания Алеси Бацман, может ли кризис коснутся пенсий, ответил утвердительно.

«Это тоже может быть, потому что если мы посмотрим по поступлениям в бюджет, они сегодня не добирают 19,4 миллиарда гривен. Это очень большая цифра. Если мы говорим в комплексе, то в Пенсионном фонде есть уже нехватка ресурса по доходам. В этой связи риски очень высоки», — отметил Владимир Гройсман и добавил, что Кабмин должен компенсировать эту ситуацию «титаническими усилиями».

Напомним, что с 1 декабря в Украине в связи с повышением прожиточного минимума выросли пенсии и некоторые социальные выплаты. В частности, минимальную пенсию повысили на 57 гривен — до 1769 гривен.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».

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