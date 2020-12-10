В украинском школьном учебнике статью о ВСУ проиллюстрировали фото российских военных

В учебнике для 10 класса школ Украины разместили фотографию военных в российской экипировке, причем статья посвящена ВСУ. Об этом в своем Telegram-канале сообщил блогер «Фашик Донецкий».

В учебнике «Защита Отчизны», выпущенном для учреждений общего среднего образования, статья об экипировке бойцов ВСУ сопровождается фото военных с российским оружием и в боевом комплекте «Ратник».

«На фото русские солдаты в экипировке „Ратник“, у первого солдата на фото АК сотой серии, а у второго, на заднем фоне, если не ошибаюсь, ружье производства РФ», — написал «Фашик Донецкий».

Блогер просит Минобразования отреагировать на эти вопиющие несоответствия в школьном учебнике.

Ранее сообщалось, что в украинском учебники географии одна из карт оказалась из компьютерной игры.

Фото с Telegram-канала Фашика Донецкого

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