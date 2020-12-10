«Людей, которым мы помогаем, объединяет то, что они задыхаются из-за коронавируса»

Вместе со стремительным ростом количества заболевших COVID-19 возникла сильная нехватка кислородной техники, необходимой многим пациентам. У этих людей болезнь поразила легкие, из-за чего насыщаемость крови кислородом (сатурация) упала ниже нормы. — Когда нам звонят такие люди, я слышу, что они задыхаются, — говорит известная волонтер, исполнительный директор благотворительного фонда «СВОЇ» Ирина Кошкина. — У нас сейчас около 180 кислородных концентраторов, изыскиваем деньги и закупаем за рубежом еще. Но их все равно не хватает. Приходится делать выбор в пользу наиболее нуждающихся. Нормальное насыщение крови кислородом составляет от 95 до 100 процентов. Мы отказываем в аппаратах тем, у кого этот показатель 90 и выше. Рекомендуем другие способы решить проблему нехватки кислорода. Таких способов два. Первый — как можно больше находиться на свежем воздухе, а по возвращении домой держать форточку открытой. Второй способ (только, пожалуйста, не смейтесь — я говорю о серьезных вещах) — надувать воздушные шарики.

«Если семейный врач отказывает в направлении на ПЦР-тест, сообщайте об этом в Национальную службу здоровья»

— В марте, перед тем как в Украине объявили жесткий локдаун, наши коллеги из Италии попросили вернуть кислородный концентратор, который они предоставили нам накануне, — продолжает Ирина Кошкина. — Помните, тогда в Италии началась эпидемия и недоставало самого необходимого для оказания помощи больным. Нам с основательницей благотворительного фонда Лесей Литвиновой стало ясно, что подобная ситуация угрожает и Украине.

— Кислородные приборы у вас были и до пандемии?

— Да, уже тогда мы располагали одним из самых больших в Украине парков кислородной техники. Откуда она у нас? Дело в том, что наш благотворительный фонд специализируется на оказании помощи пациентам, столкнувшимся с опасными для жизни заболеваниями. Например, с онкологией. Такая помощь называется паллиативной. Для части пациентов она включает возможность дышать чистым кислородом. Поэтому у нас имелось значительное количество кислородных концентраторов.

В этом году стали помогать и заболевшим коронавирусом. В августе — начале сентября, когда случаев заражения COVID-19 было не так много, к нам поступали лишь единичные просьбы предоставить кислородные аппараты. Но вскоре количество таких обращений резко возросло. В октябре стало ясно, что срочно нужно еще заказывать аппараты, поскольку их уже не хватало. Тем более что поначалу приборы, которыми пользовались больные COVID-19, мы ставили в карантин, ведь до сих пор нет официальных данных о том, как долго коронавирус живет на тех или иных поверхностях. Но все возрастающее количество обращений нуждающихся в кислороде (точнее, их родственников) заставило перейти к другой практике. Мы тщательно дезинфицируем концентраторы, меняем в них фильтры и передаем в пользование следующему пациенту.

Родственник человека, у которого содержание кислорода в крови значительно ниже нормы, пришел по адресу — Ирина Кошкина выдала ему спасительный аппарат. Фото автора

— Какие истории людей, обратившихся за кислородными приборами, больше всего вас впечатлили?

— Возмутило то, что рассказала одна женщина, звонившая нам. Ее история не имеет отношения к кислороду, но может оказаться полезной для многих. Эта женщина почувствовала недомогание и обратилась к семейному врачу. Доктор отказала в направлении на ПЦР-тест, тогда женщина сдала анализ за свой счет. Хотя результат оказался положительным, она чувствовала себя хорошо. Значит, болела бессимптомно.

Такие люди являются основными разносчиками болезни. Но далеко не всем известно, что даже у некоторых бессимптомных на девятый день наступает резкое ухудшение состояния, требующее госпитализации. Вот тут и начинаются серьезные организационные проблемы. Дело в том, что пациенты, которые не прошли тестирование на коронавирус, направляются в сортировочные больницы, где нет ничего для лечения COVID-19. Там человеку делают тест и ждут результата. Теряется драгоценное время. А ведь при любой болезни лечение нужно начинать как можно раньше. Поэтому тем, кто столкнулся с ситуацией, когда семейный врач отказывает в направлении на ПЦР-тест, рекомендую сообщать об этом в Национальную службу здоровья Украины по номеру 16−77.

В любом случае, если появились симптомы ОРЗ, нужно сделать ПЦР-тест. Следует также знать, если человек перестал чувствовать запахи и вкусы, то практически на 100 процентов у него COVID-19.

«За деньги, потраченные летом на дороги, можно было купить миллион (!) кислородных конденсаторов»

— Вы предоставляете кислородные аппараты независимо от того, где находится человек — в больнице или дома?

— Да. Но тут следует кое-что пояснить. Если пациент выздоровел, врачи обязаны выписать его из коронавирусного отделения больницы. Содержание кислорода в крови этого человека во внимание не берется. Выписывают под присмотр семейных врачей. Если бы у этих докторов были кислородные концентраторы, они могли бы их выдавать. Но такой техники у них нет, поэтому пациенты обращаются к нам. Мы сталкиваемся со случаями, когда сатурация у таких людей составляет 80, 60 и даже 50 процентов.

Выделяем кислородную технику и тем, кто находится в больницах. При этом настоятельно просим, чтобы больные не давали наши аппараты подышать другим пациентам. Ведь, кроме коронавируса, у этих людей могут быть другие заразные болезни — грипп, туберкулез… Мы не хотим, чтобы посредством наших аппаратов кто-то заразился.

Бывают ситуации, когда больной отказывается от госпитализации и обращается к нам за кислородной техникой. Таким людям мы вынуждены отказывать, потому что они имеют возможность получить медицинскую помощь, но сознательно ее не принимают.

В особых случаях предоставляем кислородные концентраторы тем, у кого сатурация 90 и выше. Например, это может быть пожилой человек, нуждающийся в посторонней помощи. В больницу его не возьмут, поскольку пациентов с сопровождающими туда не принимают.

Кстати, если человек захочет купить себе кислородный концентратор (сейчас их на украинском рынке предостаточно), то нужно быть предельно внимательным при выборе модели. Мы столкнулись со случаем, когда житель Киевской области приобрел такой аппарат, но затем вынужден был обратиться к нам.

— Чем был плох аппарат, за который он заплатил деньги?

— Он предназначен не для помощи людям с низкой сатурацией, а для приготовления кислородных коктейлей. Сейчас в престижных фитнес-клубах, салонах красоты, спа-салонах модно устанавливать машины для приготовления кислородных коктейлей. Некоторые продавцы пытаются продавать такую технику и людям, перенесшим коронавирус. В краткой инструкции на украинском может быть указано, что аппарат дает до пяти литров кислорода в час. Но если взять полную инструкцию на английском, то вы прочтете, что на самом деле он вырабатывает газовую смесь с содержанием кислорода — 93 процента при производительности один литр в час. Как правило, для человека с низкой сатурацией одного литра недостаточно. А если включить этот аппарат в режим выдачи пяти литров, то получите газовую смесь, в которой кислорода всего 30 процентов. Проку от этого пациенту практически никакого.

Леся Литвинова не скрывает радости по поводу поступления партии новеньких кислородных конденсаторов. Фото со страницы Леси ЛИТВИНОВОЙ в Facebook

— Вас просят дать кислородные аппараты за деньги?

— Конечно. В таких случаях отвечаем, что у нас благотворительная организация, предоставляем технику бесплатно. Главный критерий — содержание кислорода в крови. У нас уже очередь из тех, у кого сатурация 80 и ниже.

— Как я понимаю, даже в больницах, где лечат коронавирус, пока не получается обеспечить кислородом всех нуждающихся. До вас доходили сведения о том, что в тех или иных клиниках кислород можно получить за вознаграждение?

— У меня глубокое внутреннее убеждение, что есть больницы, где финансовая мотивация является приоритетом в доступе к кислороду. Недавно Леся Литвинова рассказала на своей странице в Facebook о таком трагическом случае. Женщину в 11 часов вечера отключили от кислорода ради другого пациента. А в час ночи эта женщина умерла. Допускаю, что это была медицинская сортировка, о возможности которой неоднократно говорил министр здравоохранения Степанов. Кислород отдали тому, у кого больше шансов выжить. Но не исключен и другой вариант: кислород получил тот, у кого были деньги заплатить.

Проблемы с кислородом не было бы, если бы государство позаботилось о нем минувшим летом. Мы посчитали, что за потраченные на строительство дорог деньги, которые были взяты из фонда, созданного для борьбы с коронавирусом, можно было купить не менее миллиона кислородных конденсаторов. Это если покупать по коммерческой цене, без скидок.

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— Было такое, что вам говорили: «Вы спасли мне жизнь»?

— Конечно. Но это слишком пафосно. Ведь кислород не лечит от коронавируса. Кислород — это, скорее, «костыль», который поддерживает организм. А жизни людей спасают врачи. Низкий им поклон.

— Аппараты, которыми пользовались больные, привозят в ваш офис — в комнату, где мы сейчас беседуем?

— Да. На ночь мы включаем кварцевый рециркулятор, который, как считается, уничтожает вирусы и бактерии. Но мы не очень-то на него надеемся. Задача наших сотрудников — не заболеть коронавирусом одновременно.

— Коллектив у вас большой?

— Бухгалтер, переведенная на дистанционку, Леся Литвинова, Владислав Урбан, который уже переболел и вернулся к работе, и я. У Леси трехмесячная дочка Сонечка. Тем не менее Литвинова продолжает активно работать.

P. S. Желающие оказать волонтерам материальную помощь для приобретения кислородной техники найдут необходимые реквизиты на странице благотворительного фонда «СВОЇ» в Facebook.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о разработанной в Украине медицинской маске, особая пропитка которой убивает коронавирус.

В заголовке фото со страницы благотворительного фонда «СВОЇ» в Facebook.

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