28.05 / 28.27 33.76 / 34.19
Киев: -3
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

В Минобороны не нашли для Бутусова должности, "соответствующей уровню его амбиций"

19:07 10 декабря 2020
Бутусов

История с приглашением журналиста Юрия Бутусова на работу в Министерство обороны Украины получила продолжение.

Как сообщили в ведомстве, для главного редактора интернет-издания «Цензор.Нет» не нашлось вакансий, «соответствующих уровню его амбиций, которые сейчас превышают его уровень необходимых компетенций».

«Назначение на должности в Минобороны осуществляется в соответствии с законами Украины и эта процедура не может быть пересмотрена. Порядок назначения на должности не предусматривает исключений ни для людей, которые считают, что министр обороны может назначать «министра обороны», ни для авторов чудесных «программ», в которых советы космического масштаба граничат с космического масштаба некомпетентностью, ни для людей с «комплексом Наполеона», — говорится в сообщении.

Напомним, журналист Юрий Бутусов, получив приглашение, заявил, что готов работать в Министерстве обороны и обнародовал свою программу «для спасения ситуации» в ведомстве.

Кадровики Минобороны пригласили журналиста 10 декабря пройти собеседование «на предмет соответствия его профессиональных компетенций требованиям должностей, которые могут быть предложены ему для трудоустройства».

Сам Бутусов перед собеседованием через Facebook потребовал встречу с министром обороны, присутствие СМИ и прямую трансляцию собеседования в соцсети.

Журналист ожидал получить статус заместителя министра и доступ к делу «вагнеровцев».

«..у министра есть полномочия предоставить мне должность одного из заместителей министра обороны. С нетерпением жду эту возможность. … Только министр Таран сможет обеспечить необходимый мне статус замминистра и доступ к делу «вагнеровцев», для того, чтобы продвинуть расследование и разоблачить российскую агентуру в руководстве Украины. Я понимаю, что если не начать с разоблачения предателей, никаких реформ в нашей армии не будет», — написал в Facebook Бутусов.

В сети считают, что пригласив главного редактора «Цензор Нет» на работу в Минобороны, Офис президента хотел нанести «информационный контрудар» по журналисту.



68

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Зеленский и родители

Наклейка на духовке у родителей Зеленского взбесила журналиста

На концерте

«Я не буду седой»: Олег Винник показал видео с женой

Меган Маркл и принц Гарри

Меган Маркл недовольна мужем, а принц Гарри ее боится

Рамзан Кадыров

США нанесли санкционный удар по Кадырову

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер