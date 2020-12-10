Билеты на поезда подорожают: в "Укрзалізниці" рассказали когда и насколько

«Укрзалізниця», которая терпит многомиллионные убытки, намерена в 2021 году увеличить тарифы на пассажирские перевозки. Увеличения планируется плавное на 2 процента в месяц, начиная с 1 марта. Об этом сообщил руководитель коммуникации и маркетинга компании Александр Шевченко, передает УНН.



По его словам, это позволит получить более полумиллиарда гривен дохода, что не перекроет всех расходов на перевозки, но позволит инвестировать в улучшение качества предоставляемых услуг.



Шевченко уточнил, что цены на путешествия железной дорогой все равно останутся максимально доступными в сравнении с другими видами транспорта. При этом компания обещает продолжить использовать программы лояльности, особые условия для групповых перевозок, корпоративных карт и других скидок.



Напомним, на новогодние праздники «Укрзалізниця» возобновляет движение поездов на популярных направлениях.

















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