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Украина

Билеты на поезда подорожают: в "Укрзалізниці" рассказали когда и насколько

20:17 10 декабря 2020
поезд

«Укрзалізниця», которая терпит многомиллионные убытки, намерена в 2021 году увеличить тарифы на пассажирские перевозки. Увеличения планируется плавное на 2 процента в месяц, начиная с 1 марта. Об этом сообщил руководитель коммуникации и маркетинга компании Александр Шевченко, передает УНН.

По его словам, это позволит получить более полумиллиарда гривен дохода, что не перекроет всех расходов на перевозки, но позволит инвестировать в улучшение качества предоставляемых услуг.

Шевченко уточнил, что цены на путешествия железной дорогой все равно останутся максимально доступными в сравнении с другими видами транспорта. При этом компания обещает продолжить использовать программы лояльности, особые условия для групповых перевозок, корпоративных карт и других скидок.

Напомним, на новогодние праздники «Укрзалізниця» возобновляет движение поездов на популярных направлениях.








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