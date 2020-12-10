В столице прошел ледяной дождь: киевляне встали на коньки

Вечером 10 декабря, как и предупреждали синоптики, в Киеве прошел ледяной дождь. Из-за низкой температуры дороги и тротуары сразу превратились в каток.

В столице уже произошло более 120 ДТП. Смертельных аварий, к счастью, пока не зафиксировали. Об этом заявили в патрульной полиции, передает «РБК-Украина».

«ДТП.Киев» сообщает, что на Андреевском машина на полном ходу юзом из-за гололеда въехала в людей. Продавец чудом подпрыгнул и оказался на капоте, никто не пострадал.

По информации «Киев Оперативный», сразу две аварии произошли на улице Василия Липковского. Там троллейбус столкнулся с маршруткой и маршрутка столкнулась с грузовиком «Укрпочты».

На дорогах столицы работает 341 единица спецтехники и 50 бригад по ручной уборке, которые обрабатывают дороги посыпочными материалами для профилактики гололеда.

По состоянию на сейчас в столице уменьшилось количество пробок.

Из-за ухудшения погодных условий в аэропорту «Борисполь» отменили посадку шести самолетов. Они сели в резервных аэропортах или вернулись в пункты вылета, передает УНН.



Это рейсы «Белавии» — BRU845 (Минск — Киев), LOT — LOT7KU (Варшава — Киев), Windrose — WRC 114 (Ивано-Франковск — Киев), WRC 104 (Днепр — Киев), WRC 164 (Львов — Киев), WRC124 (Одесса — Киев).

Напомним, по прогнозу синоптиков, в Украине в ночь на пятницу, 11 декабря, в западных и северных областях снова ожидаются осадки — мокрый снег и ледяной дождь.





323

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter