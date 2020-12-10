"Просто ужас": Кузьменко отреагировала на новое решение суда по "делу Шеремета"

Фигурантам дела об убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко, Андрею Антоненко и Яне Дугарь продлили меру пресечения до 7 февраля 2021 включительно. Решение вынес Шевченковский райсуд Киева.



«Это просто ужас», — так прокомментировала Юлия Кузьменко решение суда в отношении музыканта Андрея Антоненко, передает Telegram-канал PavlovskyNews.



Кузьменко сказала журналисту, что не знает, как смотреть на жену Антоненко Светлану. Напомним, музыкант уже год находится в СИЗО.



Адвокаты Кузьменко требовали разрешить ей снять электронный браслет и отменить круглосуточный домашний арест, чтобы восстановить ее право на работу.



Напомним, журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 в Киеве в результате взрыва автомобиля. 12 декабря 2019 глава МВД Арсен Аваков заявил о задержании подозреваемых. Следствие подозревает врача и волонтера Юлию Кузьменко, медсестру парашютно-десантного батальона Яну Дугарь и ветерана АТО Андрея Антоненко.



Дугарь в мае 2020 избрана мера пресечения в виде залога в размере 168 тысяч гривен. В августе 2020 Юлии Кузьменко изменили меру пресечения на круглосуточный домашний арест. Андрей Антоненко остается в СИЗО.











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