8 января могут и не ждать: Радуцкий о локдауне

Жесткий локдаун, о котором объявило правительство, может начаться раньше 8 января. Об этом в эфире ток-шоу «Право на власть» заявил глава Комитета Рады по вопросам здоровья нации и медицинской помощи Михаил Радуцкий.

Парламентарий отметил, что ситуация с COVID-19 может резко измениться и жесткие карантинные меры могут объявить гораздо раньше.

По прогнозам медиков, декабрь пройдет с показателями в пределах 16 тысяч случаев заболевания коронавирусом в сутки.

«Если ситуация будет ухудшаться, правительство за 7 дней может предупредить о других датах… Никто не будет ждать 8 января. Я думаю, 8 января будет там пиковой нагрузкой. Новый год даст увеличение, мы от этого не денемся», — сказал Радуцкий.

Напомним, в Кабинете министров объяснили, почему было принято решение о введении локдауна именно с 8 января 2021 года. По окончании жесткого локдауна карантинные ограничения намерены продлить до 28 февраля 2021 года.



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