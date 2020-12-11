В 2020 году дороги в Украине ремонтировались качественнее и дешевле, – «Укравтодор»

«Укравтодор» во время ремонта дорог по всей Украине в 2020 году ориентировался на то, чтобы ремонт был более качественным и обходился для бюджета дешевле. Об этом заявил глава «Укравтодора» Александр Кубраков на итоговом мероприятии «СЕТЬ: форум дорожной отрасли».

По его словам, 90% нынешних проектов были выполнены с дорожной основой. Именно она обеспечивает долговечность эксплуатации дорожного покрытия.

Такого показателя удалось достичь за счет текущего среднего ремонта, где основа усиливалась на 81,2% проектов. Для сравнения: в 2018 году таких проектов было лишь 45,6%, а в 2019-м — 52,7%.

Также в 2020 году в разы увеличились объемы обустройства освещения (78,8 км в 2019 году против 619 км в 2020 году), барьерного ограждения (263 тыс. погонных метров в 2019 году против 515 тыс. в 2020 году) и тротуаров (43,5 тыс. погонных метров в 2019 году против 206 тыс. в 2020 году). Такие меры направлены на то, чтобы сделать дороги безопасными для участников движения.

Кроме того, отметил Кубраков, в этом году 1 километр дороги обошелся бюджету дешевле, чем в предыдущем году. В 2020-м за сумму 81 млрд грн Украина получила почти 4 тыс. км обновленных дорог. То есть средняя стоимость одного километра составила 20,6 грн. Средняя стоимость одного километра в 2019 году составляла 25,1 млн грн. Таким образом, в этом году 1 км обходился дешевле на 4,5 млн грн.

Напомним, по оценкам независимой экономической группы макроэкономического анализа и прогнозирования Ukraine Economic Outlook, инвестиции в развитие инфраструктуры Украины в 2020 году в рамках «Большого строительства» обеспечили мультипликативный эффект, по которому каждая вложенная гривня дала экономике 3 гривни 5 копеек прибыли.

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