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Украина

Венедиктова отказалась доплачивать за госдачу

10:28 11 декабря 2020
Ирина Венедиктова

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова, заявлявшая, что переехала на государственную дачу в Пуще-Водице по «соображениями безопасности», не доплачивала за проживание в государственной резиденции.

Как передает «Радио Свобода», Венедиктова, проживающая в комплексе «Пуща-Водица» почти на 700 квадратных метров, ранее заявляла, что внесет доплату, если ее необходимость подтвердят расчеты.

Об этом она сказала после того, как журналисты «Схем» обнародовали официально утвержденные расчеты комплекса «Пуща-Водица», по которым аренда домов первого класса на территории комплекса стоит втрое дороже, чем платит генпрокурор.

Журналисты, получившие официальный ответ из Офиса генпрокурора, сообщают, что Ирина Венедиктова «никаких дополнительных доплат за проживание в государственной резиденции не осуществляла, поскольку арендная плата была уплачена ею в соответствии с расчетом в договоре о предоставлении в пользование госрезиденции».

Хотя ранее расследователи утверждали, что генпрокурор платит втрое меньше официально установленной стоимости аренды. Так, в «Схемах» отмечали, что стоимость аренды одного квадратного метра в помещениях высокого класса в комплексе «Пуща-Водица» составляет почти 320 гривен в месяц. По их расчетам, Венедиктова по контракту платила по 95 гривен в месяц (64 тысячи гривен в месяц). Журналисты подсчитали, что генпрокурор должна была дополнительно доплачивать, как минимум, по 152 тысячи гривен в месяц.

Ранее Ирина Венедиктова, рассказывая о причинах, которые побудили ее переехать в госрезиденцию, упоминала о мертвых птицах, подброшенных ей на балкон и политых кровью.

Фото Ирины Венедиктовой из социальных сетей.

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