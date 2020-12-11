Нацгвардейца Виталия Маркива собрались арестовать в России

Вернувшегося в Украину после оправдательного приговора в Италии нацгвардейца Виталия Маркива хотят привлечь к ответственности в России.

Следственный комитет РФ требует заочного ареста военнослужащего по обвинению в убийстве двух журналистов под Славянском в мае 2014 года, сообщает агенство ТАСС в своем Telegram-канале.

Как известно, Маркива обвиняли в причастности к гибели итальянского репортера Андреа Роккелли и его переводчика, российского правозащитника Андрея Миронова. В Италии Маркива приговорили к 24 годам заключения.

Украинское следствие предоставило итальянскому суду нескольких важных свидетелей, показания которых доказали невиновность украинского нацгвардейца.

Кроме того, украинская сторона провела ряд экспертиз и следственных экспериментов на месте событий. Они показали, что Маркив не мог убить итальянского журналиста и переводчика, так как у бойцов Нацгвардии было только стрелковое оружие, а позицию, где находился нацгвардеец и место гибели журналиста разделяло расстояние в 1,7 километра.

В итоге Апелляционный суд в Милане вынес оправдательный приговор по делу Виталия Маркива.









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