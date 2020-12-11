27.96 / 28.21 33.75 / 34.18
Киев: -2
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Уволили представителя украинского омбудсмена, побившего охранника

12:28 11 декабря 2020
Кулак

Представитель украинского омбудсмена по соблюдению прав жителей Донецкой и Луганской областей Павел Лисянский, в отношении которого проводилась служебная проверка, уволен с занимаемой должности.

«Служебная проверка инцидента, который произошел 5 декабря 2020 года между представителем омбудсмена по соблюдению прав жителей Донецкой и Луганской областей Павлом Лисянским и работником гостиничного комплекса „Монарх“, расположенного в городе Святогорск, завершена. С сегодняшнего дня он уволен с занимаемой должности», — сообщают в офисе уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

Напомним, что ранее в сеть выложили кадры, снятые в ресторане гостинничного комплекса, на которых видно, что Лисянский набросился на пожилого охранника, который попросил его покинуть заведение, соблюдающее карантинные ограничения в работе.

Фото с Pixabay.

23

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Павел Деревянко

Павел Деревянко ушел от жены после десяти лет совместной жизни

Евгений Кошевой

"Терпение теряется": Евгений Кошевой жестко высказался о людях

Юлия Санина

«Это лицемерно»: Санина объяснила, почему не приняла кубок «Танців з зірками» от Санты

Олег Винник и Таюне

«Очень красивая!» Жена Олега Винника в обтягивающей одежде впечатлила фанов

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер