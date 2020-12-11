Уволили представителя украинского омбудсмена, побившего охранника

Представитель украинского омбудсмена по соблюдению прав жителей Донецкой и Луганской областей Павел Лисянский, в отношении которого проводилась служебная проверка, уволен с занимаемой должности.

«Служебная проверка инцидента, который произошел 5 декабря 2020 года между представителем омбудсмена по соблюдению прав жителей Донецкой и Луганской областей Павлом Лисянским и работником гостиничного комплекса „Монарх“, расположенного в городе Святогорск, завершена. С сегодняшнего дня он уволен с занимаемой должности», — сообщают в офисе уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

Напомним, что ранее в сеть выложили кадры, снятые в ресторане гостинничного комплекса, на которых видно, что Лисянский набросился на пожилого охранника, который попросил его покинуть заведение, соблюдающее карантинные ограничения в работе.

Фото с Pixabay.

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