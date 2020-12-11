Аэропорт «Киев» отменяет международные рейсы
Ухудшение погодных условий в столице Украины привело к отмене нескольких международных рейсов в аэропорту «Киев», об этом сообщает в Facebook его пресс-служба.
В четверг, 10 декабря, отменены рейсы в Дортмунд (компания Wizz Air) и Запорожье («Мотор Сич»). При этом самолет, который направлялся в Киев из Вильнюса, вернулся в аэропорт вылета.
В пятницу, 11 декабря, отменили рейс в Мемминген (Wizz Air). Задерживается вылет рейса в Запорожье («Мотор Сич»).
Сотрудники аэропорта стараются с помощью спецтехники поддерживать рабочее состояние аэропорта. Полосы обрабатываются гранулированным химреагентом.
Ранее сообщалось, что в Киеве прошел ледяной дождь, что привело к увеличения количества ДТП и проблемам в работе аэропорта «Борисполь», вынужденного отменить рейсы.
Фото: пресс-служба аэропорта «Киев»348
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