«Полностью отказала вторая почка»: у Кернеса ухудшилось состояние

У мэра Харькова Геннадия Кернеса, который с августа находится на лечении в немецкой клинике «Шарите», ухудшилось состояние. Об этом сообщает «Страна» в Telegram-канале.

По данным издания, информацию подтвердил бизнесмен Павел Фукс.

«У него полностью отказала вторая почка. Сейчас Кернес находится на стопроцентном диализе (процесс искусственного выведения продуктов жизнедеятельности и избыточной жидкости из организма. — Ред.). На следующей неделе будем понимать, дадут ли врачи разрешение на его плановое возвращение в Харьков», — сказал Фукс.

Напомним, двумя днями ранее бизнесмен Павел Фукс сообщал, что состояние Геннадия Кернеса стабильное. И он должен вернуться в Украину до Нового года. Сын Кернеса Даниил Привалов называл конкретную дату — 29 декабря.

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