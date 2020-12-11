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Украина

«На воре и шапка горит!» Аваков нашел объяснение «российскому аресту» Маркива

14:01 11 декабря 2020
Аваков, Маркив

Глава МВД Арсен Аваков, принимавший активное участие в освобождении нацгвардейца Виталия Маркива из итальянской тюрьмы, видит в заочном аресте украинца в РФ признание Кремля в попытке фальсифицировать его дело.

«Путинский режим фактически признал свое участие в попытке фальсификации дела Нацгвардейца Виталия Маркива. А когда не удалось — начинает нескрываемое собственное преследование! Как говорят в России: „На воре и шапка горит“ Украина никогда не оставит своего солдата», — написал Аваков в Twitter.

Напомним, в начале ноября 2020 года Апелляционный суд в Милане вынес оправдательный приговор по делу нацгвардейца Виталия Маркива, которого в июле 2019 года суд города Павия приговорил к 24 годам заключения. Украинца обвиняли в причастности к убийству итальянского журналиста Андреа Рокелли его переводчика, российского правозащитника Андрея Миронова, под Славянском в 2014 году.

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