«На воре и шапка горит!» Аваков нашел объяснение «российскому аресту» Маркива

Глава МВД Арсен Аваков, принимавший активное участие в освобождении нацгвардейца Виталия Маркива из итальянской тюрьмы, видит в заочном аресте украинца в РФ признание Кремля в попытке фальсифицировать его дело.

«Путинский режим фактически признал свое участие в попытке фальсификации дела Нацгвардейца Виталия Маркива. А когда не удалось — начинает нескрываемое собственное преследование! Как говорят в России: „На воре и шапка горит“ Украина никогда не оставит своего солдата», — написал Аваков в Twitter.

Напомним, в начале ноября 2020 года Апелляционный суд в Милане вынес оправдательный приговор по делу нацгвардейца Виталия Маркива, которого в июле 2019 года суд города Павия приговорил к 24 годам заключения. Украинца обвиняли в причастности к убийству итальянского журналиста Андреа Рокелли его переводчика, российского правозащитника Андрея Миронова, под Славянском в 2014 году.

158

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter