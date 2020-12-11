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Украина

Зеленский назначил главой Днепропетровской ОГА Резниченко

14:20 11 декабря 2020
Зеленский и Резниченко

После того, как Кабмин согласовал кандидатуру Валентина Резниченко на пост главы Днепропетровской областной государственной администрации, указ о его назначении подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Как сообщают в Офисе президента, Зеленский пожелал Резниченко «успеха в работе и выразил надежду, что его опыт и глубокое знание региона будут способствовать дальнейшему развитию и процветанию Днепропетровщины».

Другим президентским указном Александр Бондаренко, согласно поданному им заявлению, был освобожден с должности руководителя Днепропетровской ОГА.

Напомним, что Резниченко возглавлял Днепропетровскую облгосадминистрацию во времена президентства Петра Порошенко. Он стал главой ОГА в марте 2015 года, а уволился уже после президентских выборов — в июле 2019 года.

Ранее Владимир Зеленский подписал указ о назначении Анатолия Полоскова председателем Закарпатской областной государственной администрации.

Фото с сайта Офиса президента Украины.

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