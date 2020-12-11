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Украина

Сын Кернеса отреагировал на сообщение Фукса про отказ почки у отца

14:21 11 декабря 2020
Кирилл и Геннадий Кернесы

Один из сыновей харьковского мэра, депутат Харьковского облсовета, Кирилл Кернес, не подтвердил информацию о тяжелом состоянии своего отца.

Кернес-младший заявил корреспонденту «Объектива», что у него нет такой информации и отец обязательно скоро вернется в Украину, но точную дату не назвал.

«Не должен вернуться, а вернется, но наверняка сказать дату не могу, врачи будут решать. У меня нет такой информации про отказ почки. Ничего вам сказать не могу. Последний раз неделю назад разговаривали. Это наши семейные дела. С трудом, но говорит, скоро вернется в Харьков», — сообщил Кирилл Кернес .

Напомним, ранее «Страна», ссылаясь на друга харьковского мэра, бизнесмена Павла Фукса, сообщила, что у Геннадия Кернеса отказала вторая почка. Его состояние ухудшилось.

А еще ранее сын Кернеса Даниил Привалов называл конкретную дату возвращения отца в Харьков — 29 декабря.

Фото allkharkov.ua/

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