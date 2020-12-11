Спикер харьковской мэрии раскрыл подробности про почки Кернеса

В горсовете Харькова подтвердили информацию бизнесмена Павла Фукса об ухудшении состояния здоровья харьковского мэра Геннадия Кернеса.

Как передает «Суспільне», представитель Харьковского городского совета Юрий Сидоренко сообщил, что у Кернеса проблема с двумя почками и что он находится на гемодиализе.

«На сегодня у него две почки неработающие. Я не знаю, сегодня, или вчера (это произошло, — Авт.). Он на гемодиализе. Прогнозов больницы не дают никаких по поводу работы почек», — сказал Юрий Сидоренко.

Ранее один из сыновей Кернеса Кирилл не подтверждал информацию Павла Фукса, заявляя, что семье не известно о тяжелом состоянии мэра Харькова, и что он скоро вернется в Украину.

Фото Геннадия Кернеса с сайта горсовета Харькова.

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