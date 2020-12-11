27.96 / 28.20 33.74 / 34.17
Киев: -3
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Спикер харьковской мэрии раскрыл подробности про почки Кернеса

14:29 11 декабря 2020
Кернес

В горсовете Харькова подтвердили информацию бизнесмена Павла Фукса об ухудшении состояния здоровья харьковского мэра Геннадия Кернеса.

Как передает «Суспільне», представитель Харьковского городского совета Юрий Сидоренко сообщил, что у Кернеса проблема с двумя почками и что он находится на гемодиализе.

«На сегодня у него две почки неработающие. Я не знаю, сегодня, или вчера (это произошло, — Авт.). Он на гемодиализе. Прогнозов больницы не дают никаких по поводу работы почек», — сказал Юрий Сидоренко.

Ранее один из сыновей Кернеса Кирилл не подтверждал информацию Павла Фукса, заявляя, что семье не известно о тяжелом состоянии мэра Харькова, и что он скоро вернется в Украину.

Фото Геннадия Кернеса с сайта горсовета Харькова.

119

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Кернес

Спикер харьковской мэрии раскрыл подробности про почки Кернеса

Зеленский и родители

Наклейка на духовке у родителей Зеленского взбесила журналиста

Кадр из фильма

Умер известный по роли в «Вечном зове» артист Николай Иванов

Кирилл и Геннадий Кернесы

Сын Кернеса отреагировал на сообщение Фукса про отказ почки у отца

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер