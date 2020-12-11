Обозванный Зеленским «бандитом» мэр Черкасс извинился перед ним

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко, проигравший суд президенту Зеленскому, извинился перед главой государства и заявил о необходимости объединения на благо страны. Об этом сообщает Telegram-канал «Украина 24».

Анатолий Бондаренко записал видеообращение, в котором заявил, что он взял в свою команду представителя провластной фракции, «потому что мы должны забыть о противостоянии между городским головой и президентом». Он также извинился перед Владимиром Зеленским, отметив, что отстаивал интересы жителей города и готов вместе с президентом работать на благо Украины.

Напоминаем Бондаренко обратился в суд после пресс-конференции Зеленского, на которой прозвучала фраза в адрес мэра Черкасс: «Я за один стол с такими бандитами не сяду».

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