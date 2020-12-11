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Украина

Суд оставил в силе приговор генералу Назарову, он будет задержан

15:38 11 декабря 2020
Виктор Назаров

Днепровский апелляционный суд не удовлетворил жалобу защиты экс-начальника штаба АТО генерал-майора Виктора Назарова, которого ранее признали виновным по статье о халатном отношении к службе и приговорили к 7 годам заключения. Речь идет об авиакатастрофе в районе аэропорта Луганска, где боевики сбили Ил-76 с украинскими десантниками на борту.

«Коллегия судей Днепровского апелляционного суда постановила оставить без удовлетворения апелляционные жалобы защитника и самого генерала Назарова В.М., Назарова В. М и представителя Министерства обороны Украины, а приговор суда первой инстанции — без изменений», — говорится в решении суда.

Как передает «РБК-Украина», адвокат генерала Назарова Виталий Погосян заявил, что его подзащитного могут задержать в течение месяца.

«По закону, будет объявлен полный текст приговора, потом его отправят в суд первой инстанции, то есть Павлоградский районный суд. А этот суд в течение трех дней должен предоставить документы в полицию, которая будет задерживать и выполнять приговор. Думаю, в течение месяца его должны задержать», — сказал адвокат.

Эксклюзивное интервью с Виктором Назаровым, в котором он заявлял, что в трагедии сыграло свою роль стечение ряда обстоятельств, каждое из которых могло стать роковым, читайте на сайте «ФАКТОВ».

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