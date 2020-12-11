ПЦУ раскритиковала главную новогоднюю елку Украины из-за шляпы

Главная киевская елка с ведьмовским колпаком вместо Вифлеемской звезды на макушке лучше смотрелась бы на Хэллоуин, а не на Рождество. Так считает священник Иван Сидор, представитель пресс-службы Православной церкви Украины. Эксперимент с Рождественской елкой без рождественских символов священник считает неудачным.

«К какому празднику мы готовимся? Рождеству или Хэллоуину? Уж если ставите на исторической Софийской площади елку, то нужен здравый смысл и стоит увенчать елку звездой, символизирующей Рождество, свет, надежду. А не колдовской шляпой, которая с Рождеством и Новым годом ничего общего не имеет», — считает священнослужитель.

Представитель ПЦУ считает, что подобные эксперименты должны проводиться не на главной елке страны и не на святом месте возле стен Софийского собора.

Иван Сидор отдельно подчеркнул, что высказывает исключительно персональную точку зрения, но привел карикатуру, подтверждающую, что у многих при виде киевской елки возникли совсем не рождественские ассоциации.

Напомним, компания Folk Ukraine, украшавшая центр Киева к Новому году, объяснила, что в этом году при декорировании Главной новогодней елки хотела уйти от темы коронавируса и подарить ощущение сказки.

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