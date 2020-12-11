Локдаун в Киеве: Кличко рассказал, как поступят со школьниками

После зимних каникул школьники Киева возобновят обучение в дистанционном режиме. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

К ходе время онлайн-брифинга городской голова Киева Виталий Кличко заявил, что во время локдауна школьники будут учиться дистанционно.

«Все школы Киева с 25 декабря должны пойти на зимние каникулы, которые продлятся до 11 января. После этого школы начнут обучение в дистанционном режиме. Департамент образования КГГА уже разработал план обучения. Также мы продолжим транслировать онлайн-уроки на телеканале „Киев“. Насколько я знаю, такие же уроки будут подготовлены и на общегосударственном уровне», — сказал Кличко.

Каникулы для учреждений профессионально-технического образования начнутся позже и продлятся с 31 декабря по 15 января. Второй семестр в них начнется в дистанционном формате — с 18 до 24 января.

Мэр отметил, что в случае продления локдауна продлится и дистанционное обучение.

«Что касается детских садов — они будут работать в обычном режиме», — сказал Виталий Кличко.

Ранее Кличко сообщил, как при локдауне будет работать метро.

Фото: пресс-служба КГГА

177

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter