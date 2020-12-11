Кризис-менеджер, умеющий договариваться и понимающий проблемы отрасли: эксперты о новом министре энергетики

Кадровая проблема в Минэнерго назрела в самый разгар кризиса. В правительстве и парламенте озабочены поиском министра энергетики. Эксперты считают, что новый министр должен быть фигурой опытной, умеющей находить выход из кризиса и способной договариваться с парламентом и органами исполнительной власти. Об пишет агентство «Українські Новини» в статье «Энергетике нужен смелый. С какими вызовами столкнутся кандидаты на пост нового министра?».

«Новый топ-менеджер энергоотрасли должен уметь продолжить лучшие инициативы своих предшественников, а не разрушать все на своем пути. Из ключевых моментов также умение ставить интересы Украины и энергоотрасли выше собственных амбиций», — говорят в экспертном сообществе.

Сегодня активно обсуждаются кандидатуры нескольких претендентов на должность министра энергетики. В частности, среди потенциальных кандидатов на пост называют нынешнего вр. и. о. министра Юрия Бойко, главу ГП «Энергорынок» Юрия Гнатюка, бывшего исполнительного директора НАК «Нафтогаз Украины» Юрия Витренко, а также экс-министра энергетики и главу Всеукраинской энергетической ассамблеи Ивана Плачкова.

В частности, эксперты отмечают, что новый министр должен быть равноудален от всех центров влияния для непредвзятого руководства столь сложной и высокотехнологичной отраслью, как энергетика.

«Для эффективности ему нужно находить взаимодействие с другими ветвями власти, с другими министерствами, с парламентскими комитетами», — считает директор «Консалтинговой группы А-95» Сергей Куюн.

В статье сказано, что новому министру энергетики придется столкнуться с большими проблемами энергосектора, а также координировать действия в рамках предложенных решений с другими органами власти — НКРЭКУ, АМКУ, Фондом госимущества, парламентом и Офисом президента.

«Сейчас выбор кандидатуры остается за народными депутатами. Крайне важно, чтобы в момент выбора парламент осознавал проблемы отрасли и компетенции персоны, которая способна принять активное участие в решении энергопроблем. Иначе, если в управлении Минэнерго будет не тот человек, высоки риски отраслевых конфликтов и нарастания снежного кома новых и старых проблем. Энергетика Украины такого сценария может не выдержать», — подчеркнул автор статьи.

Как ранее сообщалось, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство будет подавать в Раду кандидатуру министра энергетики, но шорт-листа кандидатов пока нет.

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