Заболевший коронавирусом мэр Одессы Труханов госпитализирован

В пятницу, 11 декабря, заболевший коронавирусом Геннадий Труханов был госпитализирован. Как сообщили «ФАКТАМ» в горсовете, состояние мэра Одессы ухудшилось, он помещен в боксированную палату (это новые палаты во вновь отстроенном больничном корпусе) Одесской городской инфекционной клинической больницы.

«Помимо него, в этой палате находятся еще два пациента. В настоящий момент медики оценивают состояние мэра как средней тяжести», — сообщили в горсовете.

О прогнозах медиков не сообщается. Как удалось выяснить, об обеспечении поступившего пациента кислородом речь пока не идет.

Как сообщил источник в горсовете, коронавирус также обнаружен у вновь назначенного первого вице-мэра Михаила Кучука. Сейчас ожидают подтверждения ПЦР-теста.

По данным мэрии, по состоянию на 16:00 в одесских опорных больницах осталось 10 свободных мест для госпитализации больных с коронавирусной инфекцией.

Ранее от последствий коронавируса скончался одесский бизнесмен, владелец отелей «Зірка» и «Токио-стар» Вадим Черный. Он умер в киевской больнице «Феофания».

Как сообщали «ФАКТЫ», в то же время ухудшилось состояние мэра Харькова Геннадия Кернеса, который с августа находится на лечении в немецкой клинике «Шарите». У него отказала вторая почка. Информацию подтвердили в Харьковском горсовете. Представитель горсовета Юрий Сидоренко сообщил, что у Кернеса проблема с двумя почками, он находится на гемодиализе.

Фото со страницы Геннадия Труханова в Facebook

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