Во Львове на первокурсниках испытывают "порнометодику": подробности скандала

Студентам-первокурсникам «Львовской политехники» в контрольную работу включили картинки откровенно порнографического характера. Об этом рассказала в Facebook выпускница «Львовской политехники» Наталья Киндратив. Преподаватель оправдывался, что это особая «японская методика расслабления».

«Представьте себе: вы первокурсник, сдаете контрольную по дискретной математике с помощью программы, которую для этого разработал преподаватель. И вот после ответа на каждый (!) вопрос на экране появляются порнографические изображения… Да, преподаватель сознательно демонстрирует несовершеннолетним порнографические картинки», — отметила Наталья Киндратив.

По ее словам, преподаватель знал о пикантном содержимом своего теста. Объясняя, зачем дополнил контрольную работу картинками с женскими гениталиями, математик оправдывался, что «учиться нужно с удовольствием», а те, кому изображения не по душе, могут закрыть глаза или отвернуться.

После скандала на странице Натальи Киндратив отметилось немало нынешних и бывших студентов. Стало понятно, что «японскую методику» преподаватель практикует уже не первый год. Бывшие ученики склонны оправдывать преподавателя. «Группа поддержки» настаивает, что математик — действительно неплохой специалист в своем предмете, а его уроки заставляют студентов тщательнее изучать предмет, чтобы посмотреть как можно больше интересных картинок.

Автора расследования такие оправдания не устраивают — она добилась, чтобы инцидентом занялась полиция.

В свою очередь, руководство вуза в комментарии «Громадське» подчеркнуло, что пока что возмущения есть только в интернете — официальных жалоб ни от студентов, ни от их родителей администрация «Львовской политехники» не получала.

Фото pixabay.com

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