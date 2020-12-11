27.95 / 28.19 33.74 / 34.15
Киев: -3
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Во Львове на первокурсниках испытывают "порнометодику": подробности скандала

18:21 11 декабря 2020
компьютер

Студентам-первокурсникам «Львовской политехники» в контрольную работу включили картинки откровенно порнографического характера. Об этом рассказала в Facebook выпускница «Львовской политехники» Наталья Киндратив. Преподаватель оправдывался, что это особая «японская методика расслабления».

«Представьте себе: вы первокурсник, сдаете контрольную по дискретной математике с помощью программы, которую для этого разработал преподаватель. И вот после ответа на каждый (!) вопрос на экране появляются порнографические изображения… Да, преподаватель сознательно демонстрирует несовершеннолетним порнографические картинки», — отметила Наталья Киндратив.

По ее словам, преподаватель знал о пикантном содержимом своего теста. Объясняя, зачем дополнил контрольную работу картинками с женскими гениталиями, математик оправдывался, что «учиться нужно с удовольствием», а те, кому изображения не по душе, могут закрыть глаза или отвернуться.

После скандала на странице Натальи Киндратив отметилось немало нынешних и бывших студентов. Стало понятно, что «японскую методику» преподаватель практикует уже не первый год. Бывшие ученики склонны оправдывать преподавателя. «Группа поддержки» настаивает, что математик — действительно неплохой специалист в своем предмете, а его уроки заставляют студентов тщательнее изучать предмет, чтобы посмотреть как можно больше интересных картинок.

Автора расследования такие оправдания не устраивают — она добилась, чтобы инцидентом занялась полиция.

В свою очередь, руководство вуза в комментарии «Громадське» подчеркнуло, что пока что возмущения есть только в интернете — официальных жалоб ни от студентов, ни от их родителей администрация «Львовской политехники» не получала.

Фото pixabay.com

314

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Олег Винник и Таюне

«Очень красивая!» Жена Олега Винника в обтягивающей одежде впечатлила фанов

Юрий Бутусов

Бутусов назвал российского шпиона в окружении Зеленского

Лорак и Васильев

«Ничего себе!» Ани Лорак удивилась судьбе своего платья

Зеленский и родители

Наклейка на духовке у родителей Зеленского взбесила журналиста

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер