«Квартиру мы у вас уже забрали. Она теперь наша. Если хотите получить ее назад, с вас 400 тысяч гривен»

О том, что квартиры им больше не принадлежат, три десятка киевлян узнали случайно — когда к ним неожиданно заявились неизвестные молодчики и потребовали освободить помещение. А некоторым незнакомцы сразу выломали двери — и заняли жилье. Квартиры, о которых идет речь, находятся в разных районах Киева. Их владельцев объединяет то, что все они в свое время взяли жилье в ипотеку. Исправно выплачивали кредиты, не имея никаких просрочек и задолженностей. Но после того, как банки, выдававшие им ипотечные кредиты, были признаны неплатежеспособными, ипотеки выкупила некая организация, директор которой переоформил квартиры… на свою маму. За один день люди, многие из которых уже практически выплатили кредиты, остались ни с чем. Некоторым из них директор конторы, завладевшей их ипотеками, предложил выкупить свои квартиры заново — например, вместо оставшихся 60 тысяч гривен задолженности по кредиту заплатить ему 500 тысяч. Что теперь делать пострадавшим и как вообще такая вопиющая ситуация могла произойти в цивилизованной стране? «ФАКТЫ» выясняли подробности.

«Я ни разу не просрочил ни одного платежа. Даже когда уходил в АТО»

Пострадавшие в этой дикой истории добились открытия уголовного производства и инициировали судебные процессы. Но суды могут затянуться на годы, а жить людям негде уже сейчас. Евгений Калитюк — один из немногих, кому удалось «отбить» свою квартиру у пытавшихся в нее вломиться незнакомцев. Евгений воевал на востоке страны, и не допустить вторжения в жилье ему помогли сослуживцы. Хотя по документам квартира, за которую Евгений 13 лет исправно платил кредит, теперь принадлежит маме директора компании «Мегаинвест Сервис».

— Однокомнатную квартиру на проспекте Лобановского я купил еще в 2007 году, оформив ипотечный кредит в «СЭБ Банке», — рассказывает «ФАКТАМ» Евгений Калитюк. — Ипотеку оформил на 20 лет, до 2027 года, и с тех пор ни разу не просрочил ни одного платежа. Даже когда уходил в АТО (и по закону имел право на отсрочку кредита), все равно гасил задолженность. За это время «СЭБ Банк» успел уйти с украинского рынка, и его правопреемником стал «Фидобанк». О том, что «Фидобанк» тоже был объявлен неплатежеспособным, я узнал, когда находился в Песках Донецкой области. Жена обратилась в банк, и там ей сказали продолжать платить, что мы и делали. Но, когда в декабре прошлого года я сделал очередной платеж, деньги вернулись назад. Позвонив в банк, я выяснил, что они, оказывается, уже закрыли свое последнее отделение. На вопрос, что мне теперь делать, в банке сказали ждать официального извещения — дескать, возможно, они кому-то продадут мой кредит и что для меня ничего не изменится.

Следующие два месяца я пытался выяснить, что теперь будет с моим кредитом. Никаких извещений ни от банка, ни от каких-либо других организаций не получал. А 10 февраля случайно узнал через сайт ProZorro, что мой кредит выиграла на торгах компания «Мегаинвест Сервис». Что «Фидобанк» заключил с директором этой компании договор об уступке (купле-продаже) права требования. Одним словом, «Мегаинвест сервис» купил мой ипотечный кредит.

По-прежнему не получая никаких официальных извещений, я сам начал звонить в купившую мой кредит компанию. Долго пытался найти телефон ее директора. Когда, наконец, нашел и дозвонился ему, попросил о встрече. Тот встречу под разными предлогами несколько раз переносил. То говорил, что заболел, то был очень занят. Я добился этой встречи только в марте. Приехал к ним в офис на улице Малой Житомирской, где ко мне вышла сотрудница (мне ее представили как юриста) и сказала: «Вы же понимаете, что должны нам денег». «Конечно, — говорю. — Мой остаток по кредиту — 165 тысяч гривен. Я готов платить». «Дело в том, что квартиру мы у вас уже забрали, — заявила женщина. — Она теперь наша. Если вы хотите получить ее назад, с вас 400 тысяч гривен». Я опешил: что значит «квартира теперь наша»?! Женщина не стала ничего объяснять. Только добавила, что, требуя с меня 400 тысяч гривен, они еще «делают мне скидку как атошнику». «Обычно мы просим около 500 тысяч», — заявила она. Я спросил, на каком основании у меня забрали квартиру, за которую я 13 лет исправно платил. «Не переживайте, основания мы найдем», — услышал в ответ.

Выйдя из их офиса, первым делом позвонил знакомому нотариусу и спросил, как такое может быть. «Никак, — сказала нотариус. — Наверное, они просто тебя пугают. О продаже квартиры тебя должны были письменно предупредить как минимум за месяц. Такого не может быть».

Но оказалось, еще как может. Я зашел в реестр имущественных прав и обнаружил, что квартира записана уже не на меня, а на некую Ольгу Мацкевич (как потом выяснилось, это мать директора компании «Мегаинвест Сервис»). Оказалось, что компания купила мой ипотечный кредит 21 февраля 2020 года. А уже через пять дней, 26 февраля, директор «Мегаинвест Сервис» продал мою квартиру своей маме за 184 тысячи гривен, которые она должна заплатить до 2024 года. Хотя по Закону «Об ипотеке» ипотекодержатель обязан был за 30 дней письменно предупредить меня о намерении заключать подобный договор (и у меня было приоритетное право приобретения предмета ипотеки) и провести рыночную оценку квартиры, которая никак не может стоить 184 тысячи гривен. Здесь же все произошло за пять дней! Меня никто ни о чем не извещал, да и нотариус, у которого заключалась эта сделка, не мог не заметить это очевидное нарушение: если компания «Мегаинвест Сервис» получила мой кредит только 21 февраля, как она могла продать квартиру уже 26 февраля? Но нотариус Олег Василенко закрыл на это глаза.

К тому же эта организация вообще не имела права продавать мою квартиру, ведь я не являюсь должником и все это время исправно платил кредит. Я как юрист впервые сталкиваюсь с такой ситуацией. Нарушен сам принцип ипотеки. Квартира находилась в залоге у ипотекодержателя, и последний имел право ее продать только в случае, если бы я перестал платить кредит.

Позже я узнал, что у нотариуса Василенко были заключены четыре аналогичные сделки, касающиеся квартир других пострадавших.

«Эта организация не имела права продавать мою квартиру, ведь я не являюсь должником и все время исправно платил кредит», — говорит Евгений Калитюк. Фото СТБ

Биографии нотариусов, оформлявших куплю-продажу квартир, полны сомнительными операциями

Из документов, имеющихся в распоряжении «ФАКТОВ», следует, что сделки о продаже директором компании «Мегаинвест Сервис» своей маме ипотечных квартир заключали в основном у двух столичных нотариусов — Олега Василенко и Александра Золотых. Во всех этих сделках и близко не соблюдался прописанный в Законе Украины «Об ипотеке» 30-дневный срок: квартиры были проданы Ольге Мацкевич в течение 5—10 дней после того, как кредиты выкупила компания «Мегаинвест Сервис». Нарушение очевидное, но оба нотариуса закрыли на это глаза. Кстати, нотариусу Александру Золотых в марте 2020 года Минюст закрыл доступ в реестры. 10 марта суд признал недействительной оформленную им сделку купли-продажи жилого дома (Шевченковский райсуд Киева признал, что сделка была незаконной).

Биография нотариуса Олега Василенко тоже полна сомнительными сделками. Например, в июне 2018 года Подольский райсуд Киева признал незаконной оформленную этим нотариусом продажу дома. Оказалось, нотариус оформил сделку о продаже дома, который находился в ипотеке, и продажа состоялась без ведома ипотекодержателя. Эта информация есть в Едином реестре судебных решений. Сейчас оба нотариуса не выходят на связь, их телефоны не отвечают.

— Говорят, что нотариус Александр Золотых, благодаря которому я лишился своей квартиры, уже где-то в Крыму, — рассказывает еще один пострадавший Тарас Краснощока. — На то, чтобы совершить незаконное действие и тем самым лишить меня права на мою квартиру, у него ушло несколько минут. А у меня на суды, судя по всему, теперь уйдут годы.

Истории Тараса и Евгения очень похожи. Тарас оформил ипотечный кредит на покупку квартиры на улице Ломоносова в 2011 году. Он, как и Евгений, служил в зоне АТО и, даже находясь в зоне боевых действий, своевременно погашал задолженность. Платил даже с опережением графика. Затем банк, выдававший кредит, обанкротился. 4 февраля кредит Тараса был продан компании «Мегаинвест Сервис», а уже через 10 дней директор этой конторы продал квартиру Тараса своей маме — все той же Ольге Мацкевич.

— Об этом я узнал случайно, когда квартира уже мне не принадлежала, — вспоминает Тарас. — Мама директора «Мегаинвест Сервис» купила ее за 120 тысяч гривен! Более того, в их договоре купли-продажи было прописано, что собственником она становится уже сейчас, а рассчитаться может до 2023 года. Вскоре после этого рейдеры (иначе их назвать не могу) пытались захватить мою квартиру. Когда я был на работе, позвонил сосед и сообщил, что кто-то ломает мою дверь. Пятеро «титушек» выследили, когда мои жена с ребенком вышли на прогулку, и вломились в квартиру.

Когда я приехал, они уже успели поменять замки. Там же был и директор компании «Мегаинвест Сервис». Приехали и полицейские, вот только зря я ждал от них помощи. Директор «Мегаинвест Сервис» показал им выписку из Реестра имущественных прав, в которой было сказано, что владелица квартиры — его мать, и он, дескать, находится здесь абсолютно законно. А вот у меня как раз прав на квартиру, согласно реестру, уже не было. Отстоять жилье удалось только благодаря приехавшим мне на помощь побратимам. Ребят приехало много, человек сто. В результате «титушки», испугавшись, сами отдали нам ключи и разбежались. Таким же способом удалось защитить квартиру Евгения Калитюка.

Но многих других пострадавших буквально выкинули из квартир. Например, в квартире пострадавшей Ирины «титушки» поменяли замки, когда она поехала на дачу. А в квартиру Александра рейдеры вломились в тот момент, когда он отводил ребенка в детсад. Александру даже не разрешили зайти за вещами — заявили, что могут сбросить их с балкона. Сейчас именно в этой квартире поселилась Ольга Мацкевич. К слову, «ФАКТЫ» пытались с ней связаться, но женщина, услышав, что звонит журналист, бросила трубку и отключила телефон. А журналист программы «Вікна-Новини» на телеканале СТБ даже приходил в квартиру, где сейчас живет госпожа Мацкевич. Женщина через дверь приказала нашему коллеге «освободить помещение» и «заняться своей работой».

Не горит желанием общаться с журналистами и ее сын — директор компании «Мегаинвест Сервис» Денис Мацкевич. Хотя именно от него и хотелось бы услышать, на каком основании несколько десятков квартир были проданы его маме с очевидными нарушениями законодательства. К слову, в Интернете об этом человеке есть множество публикаций, в которых его фамилию связывают с квартирным рейдерством. Когда ему звонят журналисты, Денис Мацкевич бросает трубку, а в офисе компании все время говорят, что он очень занят. «ФАКТЫ» направили Денису Мацкевичу официальный запрос, но ответ на момент выхода номера в печать не получили.

Тем временем несколько квартир пострадавших уже были перепроданы по второму разу. И тоже родственникам Дениса Мацкевича!

Например, квартирой пострадавшего Вячеслава Ложоноса сначала с помощью уже небезызвестного нотариуса Олега Василенко завладела Ольга Мацкевич, а затем она продала ее своей невестке. И это несмотря на то, что на квартиру уже был наложен арест в рамках уголовного производства. А квартиру еще одного пострадавшего Эдуарда Орлова завладевшая ею Ольга Мацкевич успела подарить своему несовершеннолетнему внуку (опять же с помощью нотариуса Василенко).

После обращения пострадавших в прокуратуру Киева уголовные дела, открытые по их заявлениям, объединили в одно производство.

— Прокуратура города истребовала и внимательно изучила все уголовные производства, которые расследовались полицией по похожим обстоятельствам, но в разных районах, — сообщила «ФАКТАМ» пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец. — В этих производствах фигурировали одни и те же лица и одна фирма. Обстоятельства незаконного отчуждения квартир были также схожи. Но расследование этих дел велось вяло. В связи с этим столичная прокуратура вынесла постановление об объединении этих производств и поручила дальнейшее расследование следственному управлению Киевского главка полиции. Прокурором были внесены ходатайства в суд об аресте квартир, чтобы не допустить их продажу. Ходатайства судом удовлетворены. Кроме этого, следователям были даны детальные указания о том, какие следственные действия необходимо провести прямо сейчас для эффективного расследования фактов мошенничества. Эти следственные действия начаты и активно проводятся.

— Тех, чьи квартиры рейдерам не удалось захватить, они сейчас пытаются выселить другими способами, — рассказывает Евгений Калитюк. — Так, Ольга Мацкевич, как владелица наших квартир, обратилась в НКРЕКП с требованием об отключении нам электроэнергии и демонтаже счетчиков.

Без электричества уже остались пострадавшие Вячеслав Ложанос и Ислан Терикул, уроженец Бангладеш. Ислан приехал в Украину учиться, со временем получил гражданство, женился и купил квартиру, взяв ипотечный кредит. Дальше все происходило точно так же, как у других пострадавших. В тот момент, когда Ольга Мацкевич завладела его квартирой, ему оставалось выплатить по кредиту всего 54 тысячи гривен. Мацкевичи потребовали с него 600 тысяч! Уже несколько недель Терикул вынужден жить при свечах.

Четвертого декабря пострадавшие митинговали в Киеве под зданием ДТЭК. Объясняли ситуацию, показывали документы о том, что квартиры находятся под арестом.

Пытаясь добиться справедливости, пострадавшие от действий компании «Мегаинвест Сервис» вышли на митинг. Фото СТБ

— Квартиры арестованы в рамках уголовного производства. Более того, есть запрет на какие-либо регистрационные действия и в рамках гражданских производств, — говорит Тарас Краснощока. — Но в ДТЭК требуют отдельное постановление суда о запрете отключать в этих квартирах электричество. Юристы говорят, что на получение такого постановления уйдет немало времени. А свет ведь отключают уже сейчас.

— Вы сказали, что есть и гражданские производства. Какие именно?

— Каждый из пострадавших подал иск в суд о признании договора купли-продажи между «Мегаинвест Сервис» и Ольгой Мацкевич недействительным. У нас есть для этого все основания, ведь нарушения закона очевидны. Но суды перегружены, и, например, мой иск, который я подал еще весной, обещают рассмотреть только в марте 2021 года. Аналогичная ситуация и у других пострадавших.

Юристы и правозащитники говорят, что случаев, когда коллекторы незаконно завладевают чужим имуществом, становится все больше. По словам главы организации «Група Взаємодопомога» Виталия Белько, который сейчас помогает некоторым пострадавшим в описанной выше афере, группировок, отжимающих недвижимость, в Украине около 500. В результате их деятельности за последние три года, по данным правозащитника, более 300 человек покончили жизнь самоубийством. По словам Виталия Белько, чаще всего коллекторы действуют по следующей схеме. Кредитные портфели ликвидированных банков передаются Фонду гарантирования вкладов, который часто без ведома должников перепродает их с аукциона коллекторским компаниям. По закону коллекторские компании имеют право продать объект залога, если человек является должником и не платит кредит. Некоторые делают это по истечении предусмотренных Законом «Об ипотеке» 30 дней. В случае же с «Мегаинвест Сервисом» все произошло совсем нагло и цинично. Пострадавшие не были должниками, и никто даже не пытался создать видимость законности.

— В законодательстве нет слов «коллектор» и «рейдер», — сказал в комментарии журналу «Фокус» Виталий Белько. — Поэтому мы говорим, что имеем дело с обыкновенными преступниками. Они взламывают двери, врываются в жилье. Людей выбрасывают на улицу, а вещи и деньги присваивают. Но полиция, приезжающая на вызовы, чаще всего даже не хочет принимать заявления о преступлении.

«ФАКТЫ» все же надеются получить комментарии по поводу этой вопиющей ситуации от руководителя компании «Мегаинвест Сервис» Дениса Мацкевича. И будут следить за развитием событий.

Ранее мы рассказывали о том, как в Киеве мошенник пытался отобрать жилье у ветерана АТО, а во Львове ушлые аферисты продавали квартиры заробитчан.

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