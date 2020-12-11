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Украина

Бутусов назвал российского шпиона в окружении Зеленского

18:46 11 декабря 2020
Юрий Бутусов

Журналист Юрий Бутусов, которого так и не взяли на работу в Минобороны, заявил, что ему известно, кто «сливает» России секретную информацию украинских спецслужб. Об этом он сказал во время эфира на телеканале «Украина 24».

Юрий Бутусов утверждает, что российским шпионом является глава комитета по вопросам разведки при президенте Украины Руслан Демченко.

«Могу точно сказать, что будут политические последствия. Действующий глава ОП, а также те пророссийские, на мой взгляд, агенты, которых он назначил на стратегическую должность начальника комитета разведки… Я сейчас конкретно говорю о Руслане Демченко. Я убежден, что это российский шпион, который сливает информацию наших спецслужб», — ответил журналист на вопрос о провале спецоперации по задержанию «вагнеровцев».

Напомним, информацию Бутусова о сорванной операции по захвату российских наемников ЧВК Вагнера подтвердили в ГУР МО.

Фото: скриншот эфира

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