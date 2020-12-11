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Украина

После скандала с главной киевской елки снимут шляпу

19:12 11 декабря 2020
шляпа

После шквала критики со стороны киевлян с главной новогодней елки города снимут ведьмовский колпак. На верхушке установят Рождественскую восьмиконечную звезду. Об этом объявила компания Folk Ukraine, занимавшаяся праздничным украшением главной елки столицы на Софийской площади.

Как рассказали в компании, замена верхушки елки состоится 18 декабря.

Киевляне довольны, что декораторы прислушались к мнению жителей города.

Напомним, колпак на новогодней елке раскритиковали и представители церкви («ничего общего с Рождеством») и обычные жители, не понявшие задумку дизайнеров.

Фото Folk Ukraine/Facebook

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